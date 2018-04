Teknoloji ve bilim alanındaki çalışmaların ilerlemesiyle cilt bakımı kategorisindeki ürünlerin yapısı ve gücü de günden güne artmaktadır. BB krem, diğer krem ürünlere göre doğal bir görünüm kazandırırken pratik kullanımı sayesinde birçok kadının vazgeçilmez kremleri arasında yer alır.

BB kremler çok uzun yıllar önce bulunmasına rağmen son yıllarda popüler olup makyaj severler tarafından sıkça tercih ediliyor. Cildin rengini ayarlayan, makyaj yapmaya zaman olmadığında kurtarıcı ürün olan, makyaj yapılacağı zaman ise baz olarak kullanılabilen BB kremler popülerliğini korumaya devam ediyor. BB kremlerin makyaj bazı olarak kullanılması birçok makyaj artisti tarafından öneriliyor. Kullanım bakımından son derece pratik ve işlevsel bir üründür. Renkli nemlendirici olarak da tanımlanan BB kremler, hemen hemen her kozmetik markasının listesinde yer alıyor.



BB krem nedir?

Blemish Balm kelimesinden türeyen BB kremler, cildi nemlendiren renklendiriciler olmasının yanı sıra kusur kapatıcı özelliğe sahiptirler. BB krem sürülen cildin renk tonu eşitlenir, kusurları kapanır ve taptaze bir cilt elde edilir. Cilt lekelerini oluşup yok etmede ve cildi güneşin olumsuz etkilerine karşı korumada oldukça etkili bir ürün. Hiç makyaj yapmamış etkisi vererek cildi doğal gösterir. BB kremler minimum 30 SPF faktörlü güneş koruması sağlar. Bu cilt ürünleri nemlendirici özelliklerinin yanında anti-aging gibi cilde birçok katkı sağlıyor.



BB krem çeşitleri nelerdir?

Günlük olarak cildinize uygulayabileceğiniz BB krem çeşitlerini söyle sıralayabiliriz: Yağlanma karşıtı BB kremler, Nemlendirici BB kremler ve Onarıcı etkili kremlerdir. Yağlanma karşıtı BB kremlerin içerisinde genellikle salisilik asit bulunur. Bu asidi içeren ürünler, ciltte sivilce oluşumunu önler. Bunun yanı sıra fazla yağlanmayı engeller ve gözeneklerin kapanmasına yardımcı olur. Ayrıca bu türdeki BB kremlerin içeriğinde pudra bulunması da cilde gün boyunca mat bir görünüm verir. Nemlendirici özellikteki BB kremler, içeriğinde küçük ışıltılar bulundurur. Kuru ciltteki kişilerin kullanmaları önerilir. Işıltılar sayesinde kuru ciltlilerin canlı cilt görünümü elde etmelerini sağlar. Onarıcı etkisi olan BB kremler, tedavi edici özellikleri sayesinde ciltteki renk eşitsizliklerini giderirler. BB krem fiyat skalası ise ürünün kapatıcılığı ve markasına göre değişiklik gösteriyor.



BB krem alırken dikkat edilmesi gerekenler?

Her kadın kusursuz ve göz alıcı bir cilde sahip olmak ister. Bu yüzden BB krem alırken mutlaka cilt tipinize uygun çeşidi seçmelisiniz. Açık, orta ve koyu olmak üzere her cilt tonuna uygun ürünler bulunur. Mümkün ise satın almaya karar verdiğiniz ürünü cildinize uygulayarak 1 gün boyunca cildinizde kaldıktan sonra yaratacağı etkilere göre karar veriniz. Bazı ürünler ciltte alerjik reaksiyonlar gösterebilir. Son olarak da teninizin rengine uygun bir tonda ürün seçiniz. Ten renginize uygun olmayan bir ürün uygularsanız doğallıktan uzak yapar bir cilt görünümüne sahip olursunuz.







BB krem nasıl uygulanabilir?

Temiz bir cilde uygulama yapılmalı. Bu yüzden uygulama yapılacak cildin güzelce temizlenmesi gerekir. BB krem altına nemlendirici sürebilirsiniz. BB kremlerin cildi nemlendirme özelliği olmasının yanı sıra uygulama öncesinde süreceğiniz nemlendirici daha iyi bir sonuç elde etmenizi sağlar. Daha sonra BB kremi parmak uçlarınız ile alnınıza, yanaklarınıza, burnunuza noktalar koyunuz. Dairesel hareketlerle kremi yüzünüzde dağıtarak uygulayabilirsiniz. Krem yetmediği takdirde aynı şekilde işlemi tekrarlayın. BB kremler ince bir yapıya sahip oldukları için fırça ya da sünger ile uyguladığınız takdirde istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Unutulmamalıdır ki uyumadan önce mutlaka cildinizi temizleyiniz. BB kremi temizlemeden uyursanız cildinizin hava almasını ve kendini yenilemesini engellemiş olursunuz.



BB krem baz olarak kullanılır mı?

Gün geçtikçe kullanımı popülerleşen BB kremlerin birçok işlevi bulunmaktadır. BB kremler, makyaj öncesi cilde uygulanan güneş koruyucu ürünleri, nemlendirici ve makyaj bazı ürünlerinin her birinin etkisini tek başına sağlamaktadır. Fondötenin kapatıcılığını arttırmak için fondöten öncesi baz olarak da BB krem uygulanabilir. Tüm bunlar sayesinde de hem zamandan tasarruf etmeyi hem de bütçede tasarrufu sağlıyor.



BB krem her gün kullanılır mı?

İçlerinde SPF koruması olduğu için BB kremler günlük olarak kullanıma uygundur.



BB krem hangi cilt tipleri için uygundur?

Hemen hemen her markada, her cilt tipinin kullanımına uygun BB kremler mevcuttur.



BB krem ile CC krem arasındaki fark nedir?

BB krem ile CC krem arasındaki fark kapatıcılıklarıdır. CC kremler ciltteki ton farkını gidermeyi hedefler. BB kremler ise ciltteki ton farkını eşitleyerek az derecede de fondöten etkisi yaratır.



BB krem ile fondöten arasındaki fark?

Fondöteni genellikle daha lekeli bir cildi örtmek ya da saklanması istenen bölgeleri kapatmak amacıyla kullanılır. BB kremler fondöten kadar ağır durmamalarının yanında minik kızarıklıklarını gidermesini ve cilde canlı görünüm kazandırmasını isteyenlerin tercih ettikleri ürünler arasında yer alır. Kısaca yoğun kapatılmış pürüzsüz bir cildim olsun diyorsanız BB kremlerin yerine fondöten ürünlerini tercih ediniz.



