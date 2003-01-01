Makyaj artistleri tarafından en çok tercih edilen makyaj süngeri Beauty Blender teninizin daha pürüzsüz, canlı ve doğal durmasını sağlıyor. Pek çok makyaj sever için fırçaların yerini alan bu makyaj süngeri hakkında öğrenmek istediğiniz tüm detaylar bu yazıda!

Tene uygulanan makyaj malzemelerinden daha iyi bir performans alabilmek için fırça ya da makyaj süngeri kullanmak gerekiyor. Beauty Blender son yıllarda fondöten uygulamak için en çok tercih edilen aksesuarların başında geliyor. Pek çok makyaj artistine göre pahalı fırçalardan daha iyi sonuç veriyor. Kullanım kolaylığı ve doğal sonuç vermesi sebebiyle tercih ediliyor. Uygun fiyatlı pek çok alternatifi olmasına rağmen, kullanıcı yorumlarına göre, diğer makyaj süngerleri Beauty Blender süngerin yerini tutamıyor.



Beauty Blender nedir?

Beauty Blender sünger 2003 yılında makyaj artisti Rea Ann Silva tarafından piyasaya sürüldü. Piyasaya çıktığı günden sonra hızla beğenilen bir sünger olarak yükselmeye başladı. İlk pembe renkliydi. Çoğu makyaj süngerinin aksine lateks içermediği için lateks alerjisi olanlar tarafından da güvenle kullanılabilir.



Beauty Blender çeşitleri nelerdir?

Piyasada farklı renklerde Beauty Blender süngerler bulunuyor. Temel renkleri beyaz, pembe, siyah olsa da zaman zaman farklı renk özel seri ürünleri de üretiliyor. Marka renklerin süngerin kalitesini ve özelliğini değiştirmediğini söylese de kullanıcı yorumlarına göre bazı renkler daha sert olabiliyor, daha az şişebiliyor ya da suyla yıkama sırasında renk verebiliyor. Mini ve orijinal olmak üzere iki temel çeşidi mevcut. Mini Beauty Blender göz altı, kaş arası gibi daha küçük bölgeler kolay uygulama yapabilmek için üretilmiş versiyonu. Yapı olarak orijinal süngerden farklı değil. Markanın allık uygulamak için özel üretilmiş Beauty Blender Blush isimli bir süngeri de bulunuyor. Bunların dışında temizleme sabunu, ıslatma sıvısı gibi özel aksesuarları da yine bu marka tarafından satılıyor.







Beauty Blender ıslak mı kullanılır?

Islak kullanılması tavsiye ediliyor. İçi su dolu bir kabın içinde 2 dakika kadar bekletilip boyutunun yaklaşık iki katı kadar olması bekleniyor. Fazla suyu sıkıldıktan sonra kullanılıyor. Süngerin uzun ömürlü olması için her kullanımdan sonra yıkamak ve nemsiz bir yerde, kendi ambalajının üzerinde kurumaya bırakmak gerekiyor.



Beauty Blender mı fırça mı?

Hem makyaj artistleri hem de makyaj severler arasında Beauty Blender savunucuları olduğu kadar, makyaj fırçası savunucuları da var. Beauty Blender makyaj süngeri mi yoksa makyaj fırçası mı kullanılacağı, kişisel ihtiyaçlar ve tercihlere göre değişiyor. Sünger daha doğal bir bitiş sağlarken, fırça yoğun kapatıcılık verebiliyor. Beauty Blender do��al görünüm sağlasa da, fondötenin kapatıcılığını azaltıyor. Fondöten, kapatıcı, kontür, allık için farklı fırçalar kullanmak gerekiyorken tek bir makyaj süngeri ile bütün ten ürünlerini uygulamak mümkün. Kaliteli fırçalar senelerce kullanılabiliyorken, Beauty Blender süngerine iyi bakılsa bile 6-9 ay arası bir sürede yenilenmesi gerekiyor. Makyajda sabit kurallar yok. Seçim yaparken kişinin kendi ihtiyaçlarını ve makyaj tarzını göz önünde bulundurması gerekiyor.



Beauty Blender makyaj sünger nerede satılıyor?

Piyasada Beauty Blender replikaları bolca bulunuyor. Satın alırken orijinal olmayanların, orijinaliyle aynı performansı göstermeyeceğini göz önünde bulundurun. Orijinal ürün satın aldığınızdan emin olmanın en iyi yolu yetkili satış noktalarından alışveriş yapmak. Markanın Türkiye'deki yetkili satış noktaları Gratis, Watsons, Boyner ve Sephora. Bunlara ek olarak markanın kendi adında bir online satış sitesi bulunuyor.



Beauty Blender nasıl temizlenir?

Beauty Blender’ın süngerini temizlemek oldukça kolay ve zahmetsizdir. Markının özel olarak ürettiği sabuna ya da beyaz sabuna özellikle lekeli kısımları sürterek ve ardından akan su altında durulayarak temizleyebilirsiniz. Her kullanımdan sonra temizlemeniz bakteri üremesini engelleyeceğinden süngeriniz daha uzun ömürlü olacaktır. Temizlenmeyen makyaj süngerinde bakteri üremesine bağlı küflenmeler olabilir. Yıkadıktan sonra nemsiz bir ortamda kurumaya bırakılması, tamamen kurumadan kapalı bir alanda saklanmaması gerekiyor. Nemli olduğundan kurutma aşaması için banyolar uygun ortamlar değil.



Beauty Blender nasıl nemlendirilir?

Süngerinizi bir kabın içinde ıslatamayacağınız bir ortamdaysanız ya da daha hızlı makyaj yapmanız gerekiyorsa nemlendirerek de kullanabilirsiniz. Makyaj sabitleme suyu, cilt nemlendirme suyu, Beauty Blender ıslatma suyu ya da fısfıslı şişeye koyulmuş normal suyu püskürterek süngerinizi nemlendirebilirsiniz.



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