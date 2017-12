Yeni yıl dileklerinizi yazmanızı istesek ev, otomobil veya kilo vermek cevapları çoğunlukta olurdu. Peki bunların dışında sizden güzelliğiniz ve bakımınız için ne istediğinizi yazmanızı istesek; daha kabarık saçlar, daha genç bakan gözler, daha güzel kokan bir parfüm veya daha çarpıcı dudaklar... Yılbaşı gecesi güzellik dileklerinizi yazmadan önce sizin için hazırladığımız rehbere göz atın.

Sahne önüne davet eden "maskara"

Victoria Beckham’ın makyaj koleksiyonu piyasaya çıktığından beri ses getiriyor. Bu koleksiyonda yer alan Eye Ink maskara (¨195) ile Victoria’nın setteki kirpik deneyimini yaşayabilirsiniz. Bu dramatik görünümlü, akmaya karşı dirençli fiber formüllü maskara kirpiklere ekstra hacim kazandırıyor ve etkisini 15 saate kadar sürdürüyor. Süper ince fırçası ve kısa kıllarıyla her bir kirpiğe tam ulaşması için tasarlandı.

Yormayan düzleştirici

Kadınların büyük bir kısmının hayali fazla vakit harcamadan dümdüz saçlara ulaşmak. Bunun için de iyi bir düzleştiriciye sahip olmalısınız. Babyliss Diamond i-Pro 235 Derece saç düzleştirici , ıslak saçta da kullanılabiliyor.

Yeni nesil "maskeler"

Cildin yapıtaşı olan kolajeni maskelerine taşıyan The Organic Pharmacy markasının mucize ürünü Collagen Boost Mask yüz maskesi başarılı bir işçi gibi günboyunca çalışıyor. Ciltte toparlama, sıkılaşma, çizgilerin görünümünde hızlı azalma ve aydınlık bir görüntü sağlamaya yardımcı oluyor. Bir partiye ya da özel bir davete giderken makyaj yapmadan önce temiz cilde uygulayın. Durulamaya gerek olmayan bu maskeyle evinizde profesyonel bakım yapabilirsiniz.

Mat ama kurutmayan "ruj"

Mat bir ruj kullanmak istiyorsunuz ama dudaklarınızı inanılmaz kurutuyor. Neden sizin de bir mat rujunuz olmasın ki? Nars’ın Powermatte Lip Pigment serisi nemlendirici formülü ile rahat bir his veriyor ve yumuşak mat pigmentleri sayesinde uzun süre kalıcılık sağlıyor. Sephora’nın Cream Lip Stain rujları ise hafif bir dokuya sahip, renk skalasıyla size aradığınız her seçeneği sunmaya hazır.



Baştan ayağa "yumuşak bir cilt"

Çoğumuz, cildimize istediğimiz kadar iyi bakamıyoruz. Özellikle havalar soğumaya başlayınca, kalın kazaklar ve taytların altına gizleniyoruz. Cildin yumuşak, sağlıklı görünmesini sağlamak, nem dengesini korumak için temizleyen ve besleyen bir duş yağı olan L’Occitaine Almond duş yağını öneriyoruz. Ekstra kuru ciltler de Bioderma Atoderm Intensive vücut balmını deneyebilirsiniz.

Parlayan bir "cilt"

Çevre koşulları, yaşlanma ve yaşam tarzı cildimizi yorarak zarar veriyor. Cildinize glikolik asit içeren arındırıcılarla sağlıklı bir peeling uygulaması yaparak daha taze ve parlak görünmesini sağlayabilirsiniz. DDF Glikolik Asit İçeren tonik günlük kullanıldığında başarılı bir sonuç veriyor. AHA/ BHA içeren soyucu etkili Murad peeling cildinizi derinlemesine temizliyor. Yoğun bir bakım için ise Lancome Visionnaire Crescendo yüz peelingini deneyin. 28 gün boyunca gece kullanıldığında çizgileri azaltmak ve cilt dokusunu iyileştirmek konusunda başarılı sonuçlar veriyor.

Çabasız "dalgalı saçlar"

Saçlarınızın dalgalı dokusunu korumak istiyorsanız Egos Deniz Tuzu Etkili Şekillendirici spreyi deneyin. Bütün ihtiyacınız, çalkalamak ve nemli saça az bir miktar uygulamak. Hem ısıya karşı saçları koruyabilirsiniz hem de zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Parıltılı "tırnaklar"

Bu kış tırnaklarınızda metalik ya da parıltılı bir ojeye ne dersiniz? Güzel bir parıltıya sahip Kiko Milano Arctic Holiday oje ya da Dior Diorific Vernis Liner in Precious Rocks ojeyle sanatınızı konuşturabilirsiniz. Bir kat şeffaf oje sürdükten sonra, altın, platin ve gümüş simler içeren ojeyi tırnak uçlarına yarım ay şeklinde veya french olarak uygulayabilirsiniz.

Cilde tam uyumlu bir "fondöten"

Clinique makyaj ürünleriyle son zamanlarda yükselişe geçti. Even Better glow fondötenin

sunduğu aynı anda pek çok işi yapabilme özelliği etkileyici. Tam kapatıcılık sağlarken içeriğindeki inci pigmentleriyle ışığı yansıtarak cilt kusurlarının görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor ve cilde doğal bir parıltı sağlıyor. Ayrıca SPF 15 ile güneş ışınlarına karşı kalkan görevi görüyor.

"Göz altı" torbaları için bir ürün

Sürekli gözünüzün altında gitmek bilmeyen, genlerinizin size hediyesi olan göz altı torbalarının çözümü estetik cerrahide. Yine de göz kremleriyle bu etkilerin sizi daha az rahatsız etmesini sağlayabilirsiniz. Lierac Premium Eye Care göz çevresi kremi içeriğindeki özel hücresel kompleks ile dermal ve epidermal seviyede dokuların yenilenmesi için kök hücrelerin faaliyetlerini kontrol ediyor, göz çevresinde sıkılaşma ve koyu lekelerde azalma sağlıyor.

Yeni bir "koku"

Bugüne kadar hiç kullanmadıysanız şimdi Jo Malone’un parfümlerinden kendinize hediye etmenin tam zamanı. Wood Sage & Sea Salt kokusu doğal tuz mineralleri ve adaçayı karışımından oluşuyor. Gün boyu hoş ve taze kokusunu duymak hoşunuza gidecek.



Zaman kazandıran "makyaj"

Dumanlı göz makyajı her zaman kurtarıcı görevinde oluyor. Bir yemeğe veya partiye davetliyseniz yanınızda göz farı paleti ve maskara bulunursa işiniz çok kolay. Bobbi Brown Soft Smokey göz farı ve maskara paleti klasik ve çekici bir dumanlı göz makyajı için ihtiyacınız olanı sunuyor.

Cilt bakımıyla "kışa hazırlık"

Geçtiğimiz yıla damgasını vuran iki uygulama bu sene de popülerliğini koruyacağa benziyor. Birincisi cildi derinlemesine temizleyen, aynı anda nem desteği de sunan Hydrafacial. Eski tip cilt temizleme bakımlarını çöpe atan bu uygulamada vakumlu cihazlarla gözeneklerdeki kirler temizleniyor. Diğer uygulama ise henüz Türkiye’ye gelmedi. Şimdilik sadece Hollywood ve Londra’da yaptırılabiliyor. Face Place isimli cilt bakımı ısı maskesinin cilde uygulanmasıyla yapılıyor. Daha parlak, daha sıkı, derinlemesine temizlenmiş bir cilt vadediyor.

Kış soğukları için "el kremi"

Pürüzsüz, oval bir taş şeklinde olan kutusunda Chanel La Creme Main el kremi gerçekten sizi şaşırtmaya aday bir bakım ürünü. Avucunuzun içine sığacak kadar küçük. Ayrıca çiçek esanslı bu el kremi ve hızlı emiliyor. Arkadaşlarınız ödünç almak isteyecek.