Güzelliği nasıl tanımlarsınız?
Öncelikle temizlik, iç güzelliği, beslenme ve sporla gelen bir olgu benim için güzellik. Kendine güvenen bir duruş da benim için çok önemli.
İlham aldığınız bir güzellik ikonu var mı?
Yok.
Makyaj yaparken asla uygulamam dediğiniz bir şey var mı?
Aşırı pudra ve highlighter kullanmam.
Saç rengi konusunda ne kadar cesursunuz?
Uzun yıllardır sarı ve tonlarından gidiyorum, çok cesur olduğum söylenemez.
Annenizden size uzanan bir bakım sırrı var mı?
Gül suyu ile cilt temizliği ve Türk kahvesi ile peeling yapmayı ondan öğrendim.
Düzenli uyguladığınız bakım ritüelleri var mı?
Bakımımı genellikle kendim yapıyorum. Hyalüronik asit ve vitamin maskeleri favorim.
Favori parfümünüz hangisi?
Coco Chanel, Lady Million ve Balenciaga.
Özel günlerde nasıl bir makyaj yapmayı tercih ediyorsunuz?
Makyajımı özel günlerimde kendim yaparım. 1-2 gün öncesinden maske yapar ve cilt temizliğime daha çok özen gösteririm. Biraz ışıltı, az renk ve genelde yoğun göz makyajını tercih ediyorum.
Chanel Les 4 Ombres 202 Tisse Camelia Far Paleti 234 TL
Benefit Benetint Cheek&lip Stain Allık ve ruj130 TL
Bobbi Brown Caviar Eyeliner 95 TL
Guerlain Tenue De Perfection Fondöten 174 TL
Lancome Hypnose Drama Duo Maskara 120 TL
Mac Cremesheen Ruj 69 TL
Shiseido Sheer Eye Zone Corrector Kapatıcı162 TL