Podyumlardaki ışıltılı halini de gündelik halindeki sadeliğini de seviyoruz. Özel günlerde ise gözlerini ön plana çıkarmaktan yana.

Güzelliği nasıl tanımlarsınız?

Öncelikle temizlik, iç güzelliği, beslenme ve sporla gelen bir olgu benim için güzellik. Kendine güvenen bir duruş da benim için çok önemli.



İlham aldığınız bir güzellik ikonu var mı?

Yok.



Makyaj yaparken asla uygulamam dediğiniz bir şey var mı?

Aşırı pudra ve highlighter kullanmam.



Saç rengi konusunda ne kadar cesursunuz?

Uzun yıllardır sarı ve tonlarından gidiyorum, çok cesur olduğum söylenemez.



Annenizden size uzanan bir bakım sırrı var mı?

Gül suyu ile cilt temizliği ve Türk kahvesi ile peeling yapmayı ondan öğrendim.



Düzenli uyguladığınız bakım ritüelleri var mı?

Bakımımı genellikle kendim yapıyorum. Hyalüronik asit ve vitamin maskeleri favorim.



Favori parfümünüz hangisi?

Coco Chanel, Lady Million ve Balenciaga.



Özel günlerde nasıl bir makyaj yapmayı tercih ediyorsunuz?

Makyajımı özel günlerimde kendim yaparım. 1-2 gün öncesinden maske yapar ve cilt temizliğime daha çok özen gösteririm. Biraz ışıltı, az renk ve genelde yoğun göz makyajını tercih ediyorum.





Chanel Les 4 Ombres 202 Tisse Camelia Far Paleti 234 TL



Benefit Benetint Cheek&lip Stain Allık ve ruj130 TL



Bobbi Brown Caviar Eyeliner 95 TL



Guerlain Tenue De Perfection Fondöten 174 TL



Lancome Hypnose Drama Duo Maskara 120 TL



Mac Cremesheen Ruj 69 TL



Shiseido Sheer Eye Zone Corrector Kapatıcı162 TL