Siyahın tahtına göz dikti; herkes kendisinden söz etsin istiyor. Beyaz eyeliner ve beyaz göz kalemlerinin çekim alanındayız.

Nasıl kullanmalı?

• Gözleri olduğundan büyük gösteren beyaz eyeliner ya da beyaz göz farı, mat ya da parlak bej rengi göz farıyla çok iyi duruyor ama makyajınızı mutlaka siyah maskara ile sonlandırın.



• Beyaz eyeliner ya da beyaz göz kalemi mat koyu kırmızı ya da mercan kırmızısıyla sofistike bir kimlik kazanıyor.



• Beyaz eyeliner’ı farklı renkte bir eyeliner’la da kullanabilirsiniz. Önce siyah ya da kahverengi eyeliner sürün. Üzerinden ince çizgi halinde beyaz eyeliner geçin. Fark yaratacağınızdan şüpheniz olmasın.



• Farklı uygulamaları denemekten hoşlanıyorsanız üst göz kapağına siyah, göz altlarına ise beyaz eyeliner sürün ve her iki çizgiyi birleştirin.



• Kedi gözü makyaj için ideal. Sadece beyaz bir eyeliner, siyah maskara ve renkli bir ruj yeterli.



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Beyazın sıkı dostları kimler mi? Tabii ki tüm tonlarıyla kırmızı ve gri ama nude ile dostluğa da sıcak bakıyor. Fotogaleri için tıklayın