Güzellik ikonu Kate Moss! Makyaj yapsa da yapmasa da yüzünü temizlemeden yastığa kafasını koymuyor. Özel günlerde favori renkleri kahve tonları ve gül kurusu!

Güzelliği nasıl tanımlarsınız?

Kadına dayatılan standart güzellik formunun dışında var olmaya çalışan, tarz ve tavır sahibi kadın, her zaman çekicidir. Ve bence çekici olan her şey güzeldir.



İlham aldığınız bir güzellik ikonu var mı?

Şimdi ve her zaman Kate Moss elbette.



Makyaj yaparken asla uygulamam dediğiniz bir şey var mı?

Uçuk pembe ruj ve kalıp gibi fondöten sürmem.



Saç rengi konusunda ne kadar cesursunuz?

Kara kaşıma kara gözüme rağmen platine yakın bir sarı saçım olmuştu. Kendi renk skalamda marjinal bir şeydi bu benim için.



Annenizden size uzanan bir bakım sırrı var mı?

Sodayla yüzümü yıkamak ve boynuma nemlendirici sürmek annemin kulağıma küpe tavsiyeleridir, sonucunu da rahatlıkla gördüm, göreceğim.



Düzenli uyguladığınız bakım ritüelleri var mı?

Üç ayda bir yüz masajı şeklinde bakım yaptırırım. Ne kadar yorgun olursam olayım ya da makyaj yapsam da yapmasam da, mutlaka yüzümü temizler nemlendiricimi sürerim.



Favori parfümünüz hangisi?

Hermes Jour D’Hermes, Estee Lauder Aerin Gardenia Rattan, Jil Sandler Simply.



Özel günlerde nasıl bir makyaj yapmayı tercih ediyorsunuz?

Açık kahve tonları ve gül kurusu farlar, terra cotta allık, silik kahve göz kalemi, bol maskara ve nude ya da koyu kiremit rengi ruj, özel günlerimde ezber makyajımdır.





Clinique Far Fırçası 57 TL



Giorgia Armani Eyes To Kill Maskara 127 TL





Mac Mythology Far 43 TL



Marc Jacobs Primrose Dudak Kalemi 24 TL





Nars Charlotte Gainsbourg Stick Allık 150 TL



Nars Kohliner Göz Kalemi 99 TL



Yves Saint Laurent Touche Eclat Kapatıcı 116 TL