Urban Decay, Jean-Michel Basquiat koleksiyonuyla tüm dikkatimizi üzerine çekmeyi başardı.

Renk isimlerinden tasarımlara kadar her şey ABD’li grafiti sanatçısı ve yeni dışavurumcu ressam Basquiat’nın çalışmalarından esinleniyor. Tenant Eyeshadow Palet canlı renklere, Gold Griot Eyeshadow Palet natürel renklere sahip. Gallery Blush Palet ise bir bronzlaştırıcı, bir aydınlatıcı ve iki ton allıktan oluşuyor. Koleksiyonun fiyatları henüz belli değil ama şimdiden makyaj çantamızda yerini ayırdık.







URBAN DECAY



Her derde deva

Yazın cildinizin aşırı kuruduğundan şikayetçiyseniz avokado yağı direnç arttırıcı özelliğiyle saç, vücut ve cildiniz için harika bir kurtarıcı olabilir. Avokado yağı, saç köklerinde koruyucu bir tabaka oluştururken saç neminin korunmasını sağlıyor. Cildi nemlendirirken aynı zamanda yenilenmesine de yardımcı oluyor.









AVOKADO YAĞI 313 TL