For a women! Türkçe anlamıyla: Bir kadın için! Bir
parfümün ismi ancak bu kadar albenili olabilir. Bu yetmezmiş gibi bir
kadının hoşuna gidebilecek herşey düşünülmüş bu parfüm tasarlanırken.
Meyvemsi hafif kokusu biz kadınları baştan çıkara dursun, içeriğindeki
yaldızlı partiküllerin tende bıraktığı ışıltı da erkeklerin gözünü
kamaştıracağa benziyor.
Kadını adeta bir mücevhere dönüştüren bu
iksiri şimdilik sadece Maslak Boyner mağazalarında Christian Breton
standlarından edinebiliyoruz. Hazır uğramışken ülkemize yeni giriş yapan
bu yeni markanın diğer ürünlerine de göz atmakta fayda var.