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Chistian Bretondan mücevher değerinde bir parfüm

For a women! Türkçe anlamıyla: Bir kadın için!
For a women! Türkçe anlamıyla: Bir kadın için! Bir parfümün ismi ancak bu kadar albenili olabilir. Bu yetmezmiş gibi bir kadının hoşuna gidebilecek herşey düşünülmüş bu parfüm tasarlanırken. Meyvemsi hafif kokusu biz kadınları baştan çıkara dursun, içeriğindeki yaldızlı partiküllerin tende bıraktığı ışıltı da erkeklerin gözünü kamaştıracağa benziyor.

Kadını adeta bir mücevhere dönüştüren bu iksiri şimdilik sadece Maslak Boyner mağazalarında Christian Breton standlarından edinebiliyoruz. Hazır uğramışken ülkemize yeni giriş yapan bu yeni markanın diğer ürünlerine de göz atmakta fayda var.
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