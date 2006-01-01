Glitter farlar altın çağını yaşıyor. Göz kamaştırmaya hazırlanın.

Gözlerdeki glitter yansımalar sezonun en hit trendleri arasında, özellikle duo-chromatic yani çift renkli yansımalara fırsat tanıyan farlar hızla yükseliyor. Bu kez buğulu göz makyajı trendini kedi gözü eyeliner ve parlak fara uyarlamayı deneyin. Kirpiklere bolca maskara uygulayın. Doğal ten renginden vazgeçmeyin, sadece şeftali rengi allık ve ruj uygulayın.





Dir Fondöten 247 TL, NYX Far 17.95 TL, Lancome Eyeliner 140 TL, YSL Ruj 140 TL, Shiseido Allık 199 TL







Çizgiyi aşmak

Kedi gözü eyeliner’dan vazgeçemiyoruz. Alt kirpiklerin yarısından itibaren çizdiğiniz çizgiyi üst göz kapağının bitiş noktasıyla birleştirin. Göz kapaklarında bakır rengi farın üzerine gri ile ışık-gölge geçişleri yaratın. Son olarak mat bej rengi farla göz kapaklarının üzerine ışık verin ve farı kaş diplerine kadar yayın. Dudaklarınızı ise nude dudak kalemiyle belirginleştirdikten sonra aynı renk ruj sürün.



