‘Canlı mercan’ rengi, moda ile beraber güzellik alanında da yükselişte. Bu pozitif ve enerjisi yüksek rengin siz de çekim alanına girmek için bir adım ilerleyin...

Hazırlayan: Gülru İncu



Püf noktası

• Mercan kırmızısının tadını daha iyi çıkarmak için dudaklarınıza biraz parlatıcı sürün. Makyajınızdaki enerjinin yükseldiğini hissedeceksiniz.



• Mercan rengi bir far tek başına fazla gelebilir, onu açık renklerle örneğin altın rengi ya da bejle kombinleyin ve bol maskara sürün.



• Mercan rengi bir allığı yaz-kış rahatlıkla kullanabilirsiniz. Enerjik, zamansız ve dikkat çekici.



• Mercan rengini kontrast tonlarla kullanabileceğiniz gibi tek başına tüm makyajınıza da yayabilirsiniz ama bu enerjisi yüksek rengi kullanırken ton farklılıklarına dikkat edin, kimse palyaço gibi kıpkırmızı bir yüzü çekici bulmaz.



Bir de böyle deneyin!

Mercan renginin en yakın arkadaşı nane yeşili. Yeşil ile mavinin kontrastı olan turuncudan kırmızıya uzanan tüm renk skalası birbiriyle çok uyumlu. Soğuk ve dingin nane yeşili, mercana güç katıyor.



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