Sonbaharın yenilikleri hız kesmiyor. Disko ruhundan besleneceğiz.

Yves Saunt Laurent 2017/2018 Sonbahar-Kış makyaj koleksiyonu 80’li yılların disko ışığından ilham almış. Parlak ve göz alıcı. Couture Variation ruj ve far paletinde bejden mercan rengine mat, parlak veya saten görünümlü geçişlere sahip beş dudak tonu var. Farlar ise mor tonlarından siyahın derinliklerine uzanıyor. Couture Eyeliner’ın bronz metalik ve parıltılı gümüş olmak üzere iki rengi var. Koleksiyondaki rujlar iki farklı pembe tonuyla yüze tazelik verecek. Gümüş veya bronz ışıltılara ojelerde de rastlıyoruz. Hologram etkisi yaratan Hologram Pudra’yı ise dudaklarda, gözlerde, elmacık kemiklerinde ve dekolte bölgesinde kullanabilirsiniz.



RUJ VE FAR PALETİ 280 TL





HOLOGRAM PUDRA 120 TL





RUJ 140 TL



