İri dalgalar, hafifçe belirginleştirilmiş elmacık kemikleri ve şeftali tonlarında bir makyaj…

Aradığınız kelimeler doğallık, duru bir güzellik ve bir parça da sıcaklıksa doğru yerdesiniz. Tek yapmanız gereken abartılı dokunuşlardan uzak durmak, gerisi zaten gelir. Ten rengi fondöten, şeftali tonlarında allık, nude ruj ve parlak bej tonları ile doğal güzelliğinizi ortaya çıkarın.



Fotoğraf: Serhat Hayri

Güzellik Editörü: Gülru İncu

Styling: Feray Kanpolat

Saç: Akın Ünal

Makyaj: Orbay Baş

Fotoğraf Asistanı: Burak Elmalı

Makyaj Asistanı: Hamza Sara

Model: Sasha Nahainikova/True Models





NARS ALLIK 140 TL





SMASHBOX FAR 69 TL





ESTEE LAUDER RUJ 109 TL





BABOR MASKARA 149 TL





BOBBI BROWN FONDÖTEN 175 TL