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Doğal çekicilik

İri dalgalar, hafifçe belirginleştirilmiş elmacık kemikleri ve şeftali tonlarında bir makyaj…

Aradığınız kelimeler doğallık, duru bir güzellik ve bir parça da sıcaklıksa doğru yerdesiniz. Tek yapmanız gereken abartılı dokunuşlardan uzak durmak, gerisi zaten gelir. Ten rengi fondöten, şeftali tonlarında allık, nude ruj ve parlak bej tonları ile doğal güzelliğinizi ortaya çıkarın.

Fotoğraf: Serhat Hayri
Güzellik Editörü: Gülru İncu
Styling: Feray Kanpolat
Saç: Akın Ünal
Makyaj: Orbay Baş
Fotoğraf Asistanı: Burak Elmalı
Makyaj Asistanı: Hamza Sara
Model: Sasha Nahainikova/True Models


NARS ALLIK 140 TL


SMASHBOX FAR 69 TL


ESTEE LAUDER RUJ 109 TL


BABOR MASKARA 149 TL


BOBBI BROWN FONDÖTEN 175 TL

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