Doğal, cool ve şu sıralar pek popüler. Mat bejden gül kurusu ve şeftali rengine uzanan nude rujlar, doğal olduğu kadar cool bir etki bırakmayı başarıyor.

Son dönemin trendi nude rujlar hem doğal hem de cool bir etki sağlıyor. İşte bu rujları kullanırken dikkat etmeniz gerekenler!

- Nude rujlar metalik farlarla çok iyi uyum sağlıyor. Yüzünüze denge ve ışık getiriyor.

- Nude rujdan önce dudaklarınıza az miktarda fondöten ya da kapatıcı sürerseniz rujunuz daha kalıcı olur.

- Rujunuza hafif bir parlaklık katmak istiyorsanız rujun üzerine dudak koruyucu sürün.

- Nude ruj sürecekseniz buğulu göz makyajını tercih edin. Böylece dikkati tamamen gözlerinize yöneltirsiniz.

- Açık ve mat şeftali tonları genelde pembeden mora uzanan farlarla uyum sağlıyor.

- Retro bir görüntüye sahip olmak istiyorsanız kaşlarınızı hafifçe kalınlaştırın. Siyah eyeliner ve bol maskara sürün.

- Teninizle aynı renkteki tonları kullanacaksanız her zaman ağır bir göz makyajı yapmanıza gerek yok. Beyaz göz kalemi ve siyah maskara yeterli.

- Hafif ama dikkat çeken bir makyaj için nude rujunuzu mutlaka siyah eyeliner’la tamamlayın.

GALERİYE GÖZ ATIP SİZİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ RUJLARA GÖZ ATMAYI UNUTMAYIN!

