Son dönemin trendi nude rujlar hem doğal hem de cool bir etki sağlıyor. İşte bu rujları kullanırken dikkat etmeniz gerekenler!
- Nude rujlar metalik farlarla çok iyi uyum sağlıyor. Yüzünüze denge ve ışık getiriyor.
- Nude rujdan önce dudaklarınıza az miktarda fondöten ya da kapatıcı sürerseniz rujunuz daha kalıcı olur.
- Rujunuza hafif bir parlaklık katmak istiyorsanız rujun üzerine dudak koruyucu sürün.
- Nude ruj sürecekseniz buğulu göz makyajını tercih edin. Böylece dikkati tamamen gözlerinize yöneltirsiniz.
- Açık ve mat şeftali tonları genelde pembeden mora uzanan farlarla uyum sağlıyor.
- Retro bir görüntüye sahip olmak istiyorsanız kaşlarınızı hafifçe kalınlaştırın. Siyah eyeliner ve bol maskara sürün.
- Teninizle aynı renkteki tonları kullanacaksanız her zaman ağır bir göz makyajı yapmanıza gerek yok. Beyaz göz kalemi ve siyah maskara yeterli.
- Hafif ama dikkat çeken bir makyaj için nude rujunuzu mutlaka siyah eyeliner’la tamamlayın.
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