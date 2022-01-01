İlk adım, cildinizi nemlendirdikten sonra ten renginize en uygun fondöteni kullanmak. Elmacık kemiklerinize az miktarda aydınlatıcı sürün. Göz kapaklarınızı şeftali tonu parlak bir farla aydınlatın. Nude bir makyajınız olduğu için kaşlarınızı öne çıkarmak yüzünüze derinlik katacak. Makyajınızı farınızla benzer tonlarda bir rujla sonlandırın.
Fotoğraf: Fırat Koçak
Güzellik Editörü: Gülru İncu
Styling: Aslıhan Sever
Makyaj: Ufuk Celep
Saç: Kenan Şen
Styling Asistanları: Sudenaz Tuğcu, Süeda Kaya
Model: Patrycja Gacka/True Models Management
BOBBI BROWN FAR 120 TL
SMASHBOX FONDÖTEN 149 TL
CLINIQUE PUDRA 149 TL
NYX RUJ 25.99 TL
ESTEE LAUDER KAŞ KALEMİ 105 TL