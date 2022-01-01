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Doğala övgü

Hedefimiz doğala en yakın cilt tonu. Sağlıklı görüntünün ilk kuralı ise aydınlık bir cilt.

İlk adım, cildinizi nemlendirdikten sonra ten renginize en uygun fondöteni kullanmak. Elmacık kemiklerinize az miktarda aydınlatıcı sürün. Göz kapaklarınızı şeftali tonu parlak bir farla aydınlatın. Nude bir makyajınız olduğu için kaşlarınızı öne çıkarmak yüzünüze derinlik katacak. Makyajınızı farınızla benzer tonlarda bir rujla sonlandırın.

Fotoğraf: Fırat Koçak
Güzellik Editörü: Gülru İncu
Styling: Aslıhan Sever
Makyaj: Ufuk Celep
Saç: Kenan Şen 
Styling Asistanları: Sudenaz Tuğcu, Süeda Kaya
Model: Patrycja Gacka/True Models Management


BOBBI BROWN FAR 120 TL


SMASHBOX FONDÖTEN 149 TL


CLINIQUE PUDRA 149 TL


NYX RUJ 25.99 TL


ESTEE LAUDER KAŞ KALEMİ 105 TL

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