Bu yaz mavi, turuncu, sarı, kırmızı, bronz ve siyahın ağırlığı.

TURUNCU

Sedat Temur, bu kez gözlerdeki etkiyi açık renk tonlarıyla sağlayacağı için koyu renk saçlar kullandığını anlatıyor. Cilde ince bir fondetenle temiz bir görüntü vererek gözlerle başlıyor. Önce turunucu far, ardından da açık ve parlak bej renkli farı göz çukurlarından başlayarak kaş altı ve turuncunun üzerine hafifçe geçiliyor. Modelin mavi olan gözlerini ortaya çııkartmak için kirpik takarak etkiyi güçlendiriyor Temur. Göz altına kullanılan maviyle ve göz içine sürülen beyaz kalemle bu çarpıcı etki kuvvetlendiriliyor. Son dokunuş ise bronz bir pudra ile sağlanıyor