Dört adımda dumanlı gözler

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‘Smoky Eyes’ makyajıyla gizemli bir güzelliğe bürünmeye hazır mısınız?

1. Göz kapağınıza fırça yardımıyla makyaj bazı ya da ten rengi far uygulayın. Daha sonra kirpik diplerinize yavaşça göz kalemi çekin. Görüntüyü yumuşatmak için kulak çubuğuyla üzerinden hafifçe geçin.

2. Gri ya da füme renkteki farı göz kapağınızın tamamına uygulayın. Göz kalemini tekrar alt ve üst kirpiklerinizin diplerine çekin.

3. İnce far fırçasıyla kirpik diplerinizdeki yoğun kalem etkisini dağıtın. Şekli tamamlamak için kapatıcı kalemle ya da açık renk farla göz kenarlarını toparlayın.

4. Maskarayı kirpik diplerinizden başlayarak yukarıya doğru uygulayın.