Dört dörtlük güzellik

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Sezonun en hit dört makyaj trendi sayesinde, kışın ağırlığını üzerinizden atın

Audrey Hepburn’ün kalın eyeliner’ı her daim favorimiz. Fakat eyeliner sürüş tarzı, her sezon trendlere göre değişiyor. Bu sezon, ters eyeliner olarak da bilinen, alt göz kapağına uygulanan kalın eyeliner trendi hakim. Uygulaması da oldukça basit: * Jel eyeliner veya göz kalemini gözün içinden başlayarak alt kirpik diplerine uygulayın ve yukarı, kaş bitimine doğru uzatın. * Kısık ve seksi bakışlar yaratmak için, üst kirpik dibinizi de belirginleştirin! Çizginin kalınlığını ve uzunluğunu, tamamen isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. * Çok keskin bir hat yaratmak istemiyorsanız, fırça yardımıyla eyeliner’ı biraz dağıtın.



Doğal cazibe

Adem ile Havva’dan beri çok şey değişti; ama doğal görünmek hiçbir zaman popülaritesini yitirmedi!



2010 ilkbahar defilelerinde pek çok ünlü markanın makyaj temasına baktığımızda, doğal bir yüz görüyoruz. Hafifçe ön plana çıkarılmış elmacık kemikleri, parlak ve sağlıklı görünen dudaklar, transparan tonlarda göz kapakları bu sezonun ideal güzellik anlayışını oluşturuyor! Kalıcı ve ince yapılı bir fondöten, hafif bir pudra ve kapatıcı ile hem doğal hem pürüzsüz görünüm elde etmek mümkün! Doğallık trendini uygulamak için işte size ipuçları…



