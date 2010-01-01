Sezonun en hit dört makyaj trendi sayesinde, kışın ağırlığını üzerinizden atın
Audrey Hepburn’ün kalın
eyeliner’ı her daim favorimiz.
Fakat eyeliner sürüş tarzı,
her sezon trendlere göre
değişiyor. Bu sezon, ters
eyeliner olarak da bilinen,
alt göz kapağına uygulanan
kalın eyeliner trendi hakim.
Uygulaması da oldukça basit:
* Jel eyeliner veya göz kalemini
gözün içinden başlayarak alt
kirpik diplerine uygulayın
ve yukarı, kaş bitimine
doğru uzatın.
* Kısık ve seksi bakışlar
yaratmak için, üst
kirpik dibinizi de
belirginleştirin! Çizginin
kalınlığını ve uzunluğunu,
tamamen isteğinize göre
ayarlayabilirsiniz.
* Çok keskin bir hat yaratmak
istemiyorsanız, fırça
yardımıyla eyeliner’ı biraz
dağıtın.
Doğal cazibe
Adem ile Havva’dan beri
çok şey değişti; ama doğal
görünmek hiçbir zaman
popülaritesini yitirmedi!
2010 ilkbahar defilelerinde pek çok ünlü
markanın makyaj temasına baktığımızda, doğal
bir yüz görüyoruz. Hafifçe ön plana çıkarılmış
elmacık kemikleri, parlak ve sağlıklı görünen
dudaklar, transparan tonlarda göz kapakları bu
sezonun ideal güzellik anlayışını oluşturuyor!
Kalıcı ve ince yapılı bir fondöten, hafif bir
pudra ve kapatıcı ile hem doğal hem pürüzsüz
görünüm elde etmek mümkün! Doğallık
trendini uygulamak için işte size ipuçları…