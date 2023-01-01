Güzellik Editörü: Gülru İncu
Fotoğraf: Serhat Hayri
Styling: Zeynep Şimşek
Saç: Akın Ünal
Makyaj: Orbay Baş
Styling Asistanı: Tuğba Çeştan
Model: Lily/Edit Model
Çarpıcı dudaklar
Sonbahar/kış makyajında iki grup ruj rengi öne çıkıyor; bordo ve kan kırmızısı. Kan kırmızısından vişne çürüğüne uzanan skalanın her tonu kabulümüz. Dudakları öne çıkarmanın en kolay yolu elmacık kemiklerini aydınlatmak ve gözlerde ışıltılı farlarla ıslak efektler yaratmak. Fotogaleri için tıklayın
Renk faktörü
Moda haftalarındaki şovlarda renkli göz kalemleri ve renkli eyeliner’lar sıkça kullanıldı; özellikle kırmızı, pembe ve bordo göz kalemleri. Bu tonlar özellikle yeşil veya mavi gözlerin daha çok ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Kirpik diplerine sürdüğünüz göz kalemini far fırçasıyla hafifçe dağıtarak bu trendi uygulamaya geçin. Fotogaleri için tıklayın
Bronz etki
Göz makyajında kullanılan bronz, baskın karakterli olduğu için nude veya pembe tonlarında bir cilt rengiyle dengelemek lazım. Aydınlatıcı ve sezonun favori allık rengi olan şeftali tonları yardımıyla elmacık kemiklerinizi öne çıkarın ve nude tonda bir ruj kullanın. Fotogaleri için tıklayın
Çizgiyi aştık
Fazla söze gerek yok. Grafik çizgiler yaratmak için ihtiyacınız olan tek şey siyah bir eyeliner. Bu sezon siyah eyeliner’ınızı dilediğiniz tarzda sürmekte özgürsünüz, çünkü moda haftalarındaki defilelerde pek çok şekliyle kullanıldı. Siz de ister buğulu göz makyajıyla kullanın ister ince çizgiler halinde… “Eyeliner sürmede çok başarılı değilim” diyorsanız siyah göz kalemiyle gözlerinizin yanına grafik desenler çizebilirsiniz. Fotogaleri için tıklayın