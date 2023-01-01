Sonbahar makyajı nude tonlardan toprak renklerine hatta bronz efektlere kadar uzanıyor. Aydınlık bir cilt elmacık kemiklerini öne çıkarıyor. Renkli göz kalemleri siyahın tahtını sallıyor. Grafik eyeliner uygulamaları ise popülaritesini koruyor. Sonbahar tüm dramasıyla geliyor...

Güzellik Editörü: Gülru İncu

Fotoğraf: Serhat Hayri

Styling: Zeynep Şimşek

Saç: Akın Ünal

Makyaj: Orbay Baş

Styling Asistanı: Tuğba Çeştan

Model: Lily/Edit Model



Çarpıcı dudaklar

Sonbahar/kış makyajında iki grup ruj rengi öne çıkıyor; bordo ve kan kırmızısı. Kan kırmızısından vişne çürüğüne uzanan skalanın her tonu kabulümüz. Dudakları öne çıkarmanın en kolay yolu elmacık kemiklerini aydınlatmak ve gözlerde ışıltılı farlarla ıslak efektler yaratmak. Fotogaleri için tıklayın







Renk faktörü

Moda haftalarındaki şovlarda renkli göz kalemleri ve renkli eyeliner’lar sıkça kullanıldı; özellikle kırmızı, pembe ve bordo göz kalemleri. Bu tonlar özellikle yeşil veya mavi gözlerin daha çok ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Kirpik diplerine sürdüğünüz göz kalemini far fırçasıyla hafifçe dağıtarak bu trendi uygulamaya geçin. Fotogaleri için tıklayın







Bronz etki

Göz makyajında kullanılan bronz, baskın karakterli olduğu için nude veya pembe tonlarında bir cilt rengiyle dengelemek lazım. Aydınlatıcı ve sezonun favori allık rengi olan şeftali tonları yardımıyla elmacık kemiklerinizi öne çıkarın ve nude tonda bir ruj kullanın. Fotogaleri için tıklayın







Çizgiyi aştık

Fazla söze gerek yok. Grafik çizgiler yaratmak için ihtiyacınız olan tek şey siyah bir eyeliner. Bu sezon siyah eyeliner’ınızı dilediğiniz tarzda sürmekte özgürsünüz, çünkü moda haftalarındaki defilelerde pek çok şekliyle kullanıldı. Siz de ister buğulu göz makyajıyla kullanın ister ince çizgiler halinde… “Eyeliner sürmede çok başarılı değilim” diyorsanız siyah göz kalemiyle gözlerinizin yanına grafik desenler çizebilirsiniz. Fotogaleri için tıklayın



