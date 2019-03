Buğulu göz makyajı zamansız bir trend olarak her yıl moda haftalarının baş tacı. Söz konusu olan derin ve etkili bakışlar yaratmaksa, bizim de favorimiz elbette.

Yazı: Gülru İncu



Kış aylarının buğulu göz makyajı soğuk renklerin etkisi altında. Siyaha uzanan gri tonları ile kahverengi ile buluşan nude tonlar yine favorimiz ama fütüristik uygulamalara da açığız tabii. Metalik tonlar ve özellikle zümrüt yeşili ise bahar trendlerine göz kırpıyor.



Siyah gölgeler, karanlık görüntüler

Yani gotik rock’n roll özetle. Gotik estetiğin çekim alanımıza girmediği bir zaman yok. Buğulu göz makyajını metalik gold, bakır, bordo ve siyah eyeliner’la yapılan kaligrafik çalışmalarla birleştirerek rock’n roll ruhunuza modernizm katabilirsiniz ama glam-rock görüntüsü istiyorsanız tek tercihiniz koyu kahve ve siyah tonlar olmalı. Dudaklar da bu rock imajını destekleyecek şekilde siyaha yakın bordo ya da kırmızının en koyu tonları olabilir. Dramatik etkiyi vurgulayan siyah eyeliner ve maskara ile belirginleştirilmiş gözler her zaman kadınsı ve çekici bir imajın en önemli ipuçları.



Stil ipuçları

1. Her zaman göz makyajı bazı kullanın. Bu, üzerine süreceğiniz farın daha kalıcı olmasını ve homojen bir şekilde dağılmasını sağlar.



2. Göz kapaklarının iç kısmına açık renk, göz kapaklarının kaşla buluştuğu bölgeye ise koyu renk far sürün. En az iki farklı tonda far kullanmalısınız ama üç farklı ton, ışık-gölge oyunları için ideal.



3. Bu adımda her iki ya da üç renk grubunun birbirine iyice yedirildiğinden emin olun; çünkü bu homojen yapı buğulu göz makyajının zeminini oluşturuyor.



4. Göz altlarına ince bir çizgi halinde siyah göz kalemi sürün ve kesik uçlu bir far fırçası yardımıyla bu siyah kalemi dağıtın. Fazlalığı bir parça göz makyajı temizleyicisi eklenmiş kulak çubuğu ile silin. Gözlerinizi fazla ovalamayın ve mendil kullanmayın. Bu durum gözlerinizin kızarmasına neden olur.



5. Sıra siyah göz kalemi ya da eyeliner’a geldi. Son adımda ise bol maskara ile göz makyajını tamamlayın.







Alp Kavasoğlu

Make up Artist

Bu sene göz makyajında biraz sert efektler ve renkler hakim. Eskiden buğulu göz makyajını daha baskın bir şekilde uygularken, bu sene kaş hattına doğru kesiyoruz. Daha keskin çizgiler söz konusu yani, örneğin eskiden jilet gibi incecik eyeliner’lar varken şimdi daha kalın eyeliner’lar sürüyoruz. Bu sene buğulu göz makyajında kahveler, siyahlar var ama onun yanı sıra inanılmaz parlak renkler hatta neon renkler de hakim. Örneğin, New York Moda Haftası’nda makyaj yaparken morları ve turuncuları çok kullandık, hatta turuncudan mercan tonlarına uzanan renkler yeni sezonda çok popüler.