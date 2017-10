Duyduk duymadık demeyin! ilki yok satan ELLE Beauty Box’ın ikincisi satışta. 11 ürün üç indirim kuponu içeren ELLE Beauty Box ile ilgili tüm detaylar bu sayfada.

ELLE Beauty Box’ı artık biliyorsunuz. Gelen yorumlarınız doğrultusunda ikincisi hazırladı. Bu kez kutunun içinde sizler için seçilen güzellik/bakım rutininizi keyfe dönüştürecek 11 ürün var. Özel olarak seçtiğimiz, mutlaka denemeniz gerektiğini düşündüğümüz bu ürünlerin yanı sıra Watsons’dan Scinic markalarda geçerli yüzde 40, Benefit kaş barlarında kullanabileceğiniz yüzde 50 ve Boynerlerdeki makyaj ürünlerinde geçerli yüzde 20 indirim kuponu bulunuyor. 12 aylık ELLE tablet üyeliği de hediye. Kutunun toplam değeri 360₺ olmasına rağmen ürünleri deneyip test etmeniz için kargo dahil ELLE Beauty Box 69.90₺ gibi çok özel bir fiyatla satılacak.



ELLE Beauty Box sadece 500 adet hazırlandı. Sınırlı sayıda bulunan bu kutulara sahip olmak isteyenler her siteye girişte bir sipariş verebiliyor. Vakit kaybetmeden https://beautybox.elle.com.tr adresine gidip ELLE Beauty Box’ınızı sipariş edin.





1. MAKYAJ

Flormar, PrecIous Curl Maskara







GÜLGÜN ÖZEK, ELLE Türkiye Fotoğraf Editörü

Kremsi bir yapıya sahip olduğu için, kuru olmayan bir rimel. Kirpiklere uygulandıktan sonra dolgun ve oldukça etkileyici bir görünüm kazandırıyor. Göz makyajında iddialıysanız sizi kesinlikle tatmin edecek bir ürün.



2, 3. SAÇ

Schwarzkopf, GIiss Şampuan ve Sıvı Saç Kremi







SUZAN YURDACAN, ELLE Türkiye Yazı İşleri Müdürü

Özellikle yaz mevsiminin ardından, güneşe maruz kalan ve rutin boyama işlemi yüzünden yıpranan saçlarıma çok iyi gelen Gliss Saç Bakım Serisi yeni favorim oldu. Üstelik saç bakımı için her daim önerilen keratin de içeriyor. Sprey şeklindeki sıvı saç kreminin kokusu da hoş. Her sabah saçlarıma sıkıp çıkıyorum.



4. MAKYAJ

Avon, True Colour GlimmerstIck PrecIsIon Eyeliner





GÜLGÜN ÖZEK, ELLE Türkiye Fotoğraf Editörü

Çok güzel ışıltılara sahip bir göz kalemi! Siyaha yakın gri tonu ve minik pırıltılarıyla, dumanlı göz makyajı yapmayı sevenlerin favorisi olabilir. Göz kalemi kullanmadan dışarı çıkmayan biri olarak, bu ürünü çok sevdiğimi belirtmeliyim.



5. MAKYAJ

Benefit, Gimme Brow Hacim Veren Dolgunlaştırıcı Kaş Maskarası







SELİN MİLOŞYAN, ELLE Türkiye Konular Editörü

Özelikle seyrek kaşlar için çok uygun bir ürün. Ben de seyrek kaşlarım için şimdiye kadar birçok farklı kalem vs kullandım ama Benefit’in kaş maskarası, doğal rengi, kaşlarınıza istediğiniz formu verebileceğiniz kolay sürümlü fırçasıyla benzerlerinden ayrılıyor. Kaşlarımı dolgunlaştırıp renklendiriyor; suya dayanıklı ve uzun süre kalıcı. Şekil verirken gözlere ve bakışlara anlam katıyor.



6. CİLT

Cosmed, Control Gel







ESRA ÖZÜBEK, ELLE Türkiye Güzellik Editörü

Son dakikada ortaya çıkan sivilceler ve yağlı ciltler için ideal bir ürün. Özellikle gençler çok sevecekler. Yağlı veya akneli ciltler için özel olarak tasarlanan Control Gel, iyice temizlenmiş ciltte sadece sivilce üzerine lokal olarak uygulanıyor. Pratik, kullanışlı ve kısa sürede etkisini göstermesiyse en büyük avantajı.



7. MAKYAJ

Avon, True Colour Perfectly Matte Ruj - Peach Flatters