Emma Roberts’ın yüzü olduğu Maxi Mod Colours, 6 yeni renkle karşımızda!

Kiko’nun ikonik siyah maskarası Maxi Mod’u bilirsiniz. Şimdi ise Maxi Mod ailesi 6 yeni renkten oluşan Maxi Mod Colours adlı seri ile büyüdü. Maxi Mod Colours adlı yeni serinin kampanya yüzü ise dünyaca ünlü güzellik abidesi aktris Emma Roberts!

Kampanyanın görselleri ünlü fotoğrafçı Sarah Silver tarafından çekildi ve video yönetmenliğini ise Damien Krisl üstlendi.

Maxi Mod Colours serisinde yer alan renkler ise şöyle: Elektrik Mavisi, Mürdüm, Kahverengi, Metalik Yeşil, Fuşya ve Turkuaz.

Emma Roberts’ın favori göz makyaj rutini

Emma Roberts’ın göz makyajı, Master Eye Shadow Paleti ile başlıyor. Ardından gözlerde görünümü derinleştirmek için Water Eyeshadow Chrome Tech far tercih ediliyor.

Göz şeklini belirginleştirmek için, yumuşak dokulu bir eyeliner öneriliyor. Unlimited Automatic Eyeliner veya Kohl, iç ve dış göz çizgisi boyunca kolayca uygulanabiliyor. Daha net ve klasik bir görünüm isteyenler için ise Ultimate Pen Eyeliner tercih edilebilir. Dumanlı bir görünüm yaratmak isteyenler için ise alternatif Everlasting Kajal.

Bitiş ise Maxi Mod Colour Maskara!