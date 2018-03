Yepyeni koleksiyonlar için yılın bu en keyifli ayından daha iyi bir zamanlama olamazdı. Gold’lar, gümüşler, bronzlar, aydınlatıcılar, farlar, eyeliner’lar… Elbette her biri ışıltısıyla cezbediyor. O zaman parti hazırlıkları başlasın!

MAYBELLINE

Gigi güzelliğine buyrun!

Gigi Hadid, global marka yüzü olduğu Maybelline için Gigi Hadid X Maybelline adlı bir koleksiyon hazırladı. Mat rujlar, dudak kalemleri, likit aydınlatıcılar, renkli baz, maskaralar, far paletleri ve eyeliner’lardan oluşan, Amerika’nın Doğu ve Batı sahillerindeki iki farklı yaşantıdan esinlenen koleksiyonun mat rujlarına hayran kaldık, bizden söylemesi.



BOBBI BROWN

Kırmızı aşkına

Alev gibi parlak göz kapakları, etkileyici kirpikler, göz kamaştırıcı bir cilt ve şehvet uyandıran kırmızı dudaklar… Bobbi Brown’un Caviar&Rubies Koleksiyonu parlak kırmızının çekiciliğinden ilham alıyor ve far paleti, aydınlatıcı pudra, aydınlatıcı krem, eyeliner ve rujdan oluşuyor.





Ruj 140 TL, Eyeliner 120 TL, Aydınlatıcı krem 315 TL, Aydınlatıcı pudra 210 TL, Caviar&Rubies far paleti 315 TL



PHYSICIANS FORMULA

İpek kirpik etkisi

Makyaj çantanıza biraz şıklık katmaya ne dersiniz? Physicians Formula’nın çok sevilen maskarası Sexy Booster Cat Eye Maskara, ipek kirpik etkisi yaratırken tasarımıyla da gününüze renk katacak. Yüksek pigmentli, ultra siyah bu maskara özel taraklı fırçasıyla kirpikleri tek tek tarıyor, anında daha uzun ve etkileyici bir görünüm sunuyor.





Sexy Booster cat eye maskara 65 TL



LA ROCHE-POSAY

Cildiniz rahat mı?

Kuru ve atopiye eğilimli bir cilde sahipseniz kaşıntı hissini anında yatıştıran bir bakıma ihtiyaç duyabilirsiniz. La Roche-Posay, Lipikar serisine eklediği Lipikar Stick AP+ ile ciltteki iritasyon ve rahatlama hissini azaltıyor. El, yüz, diz ve dirseklerde kullanıma uygun.