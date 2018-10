Yeniliklere kucak açıyoruz. Yaza veda ederken güzellik ve bakımımızdan asla vazgeçmiyoruz.

Burt’s Bees

Arı sütü mucizesi

Cildinizi arı sütüyle beslemeye ne dersiniz? Arı sütü, doğanın en önemli besleyici içeriklerinden biri. Antioksidanlar, B1, B2, B6 vitaminleri, mineraller ve temel amino asitler içeriyor. Burt’s Bees SPF 15 Güneşten Koruyucu Gündüz Losyonu, arı sütü içeren ve yüzde 98.9 doğal içeriklerden oluşan ince yapısıyla cildi güneşin zararlı etkilerine karşı korurken zengin içeriğiyle beslemeyi de ihmal etmiyor.





Güneşten Koruyucu Gündüz Losyonu SPF 15, 239 TL



Kerastase

Güçlü saçlar

Yıprandığı için saçlarınızı kestirmeyi düşünüyorsanız bir daha düşünün, çünkü Kerastase’ın yeni bakım serisi Resistance Extentioniste, daha uzun ve daha sağlıklı saçlar için formüle edildi. Saç Banyosu ve Güçlendirici Saç Bakım Kremi’nden oluşan bu seri saçları dipten uca güçlendiriyor. Kırılmaları yüzde 99 oranında azaltıyor ve saçların daha hızlı uzamasını sağlıyor.





Resistance Bain Extentioniste Saç Banyosu 115 TL, Resistance Fondant Extentioniste Güçlendirici Saç Bakım Kremi 140 TL



Maybelline

Kusursuz kaşlar için

Maybelline’in Tattoo Brow ailesinin yeni üyesiyle tanıştınız mı? Üç renk alternatifi olan Tattoo Brow Micro Pen Tint Kaş Kalemi, 24 saate kadar kalıcı. Microblading kaş tekniğinden esinlenilerek üretilen bu kalem, şekillendirme ve doldurma imkanı sunarken özel tasarımı ve ultra ince ucuyla mükemmel kullanım kolaylığı sağlıyor.



Tattoo Brow Micro Pen Tint Kaş Kalemi 42.99 TL



L’oreal

Renk festivali

L’Oreal’in yeni far paleti La Petite Palette, rengarenk tonları ve ipeksi yapısıyla öne çıkıyor. Güçlendirilmiş pigmentlerle yoğun renk etkisi sağlıyor. La Petite Palette, her birinde beş renk seçeneği olmak üzere altı farklı üründen oluşuyor.





Le Petite Palette Far Paleti 52.99 TL



Kiehl’s

Anında ışıltı

Yüzde 95 doğal kaynaklı Kiehl’s Skin Hydrator Nemlendirici, cildin ışıltısını artıran mineraller ve nar özüyle zenginleştirilmiş. Cilde anında ışıltı veriyor, aynı zamanda serbest radikallere karşı antioksidan koruma sağlıyor. Hem cilt bakım aşamasında hem de makyaj rutininde kullanılabiliyor. Tek başına uygulayabileceğiniz gibi nemlendiriciye ekleyerek kullanmanız da mümkün.