Bütün tasarımlarında
bu etkiyi yaratan Armani, makyaj koleksiyonunda da aynı etkiyi
sürdürüyor. Eylül'den itibaren Türkiye'de de bulabileceğimiz Armani
makyaj koleksiyonu, adeta onun kıyafetlerinin bir devamı! Makyaja "face
desining sanatı" adını veren Armani, benzersiz doğallıktaki
fondötenleri, hafif ışıltı veren Fluid Sheer'i, marin, floral, vegetal
ve mineral olarak doğal kaynaklardan esinlenerek yaratılan tekli farları ve rengarenk ipeksi
dudakların sırrı ArmaniSilk rujun doğal çarpıcılığıyla hatırlanmayı
sağlıyor!