menu

close

menu

close

menu

close

Fark edilmeyin, hatırlanın!

Şahane bir bakış!
Bütün tasarımlarında bu etkiyi yaratan Armani, makyaj koleksiyonunda da aynı etkiyi sürdürüyor. Eylül'den itibaren Türkiye'de de bulabileceğimiz Armani makyaj koleksiyonu, adeta onun kıyafetlerinin bir devamı! Makyaja "face desining sanatı" adını veren Armani, benzersiz doğallıktaki fondötenleri, hafif ışıltı veren Fluid Sheer'i, marin, floral, vegetal ve mineral olarak doğal kaynaklardan esinlenerek yaratılan tekli farları ve rengarenk ipeksi dudakların sırrı ArmaniSilk rujun doğal çarpıcılığıyla hatırlanmayı sağlıyor!
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler