En önemli aksesuarınız saç ve makyajınızla gecelere imzanızı atın!
Doğal ve cesur
İlk olarak yüzünüze fondöteni fırça
yardımıyla eşit şekilde uygulayın.
Bu makyajda kremsi farlar ön
planda. Göz, yanak ve dudağınıza
da uygulayabileceğiniz krem
bazlarla parlak ve doğal bir görüntü
yakalayabilirsiniz. Mürdüm rengi göz
kalemiyle son dokunuşunuzu yapın.
Gecenin doğal ama en parlak
kadını olun.
Elbise, D&G, 2389 TL
Neon dudaklar
Yaz geceleri için iddialı
bir vurgu istiyorsanız
dudaklarınızı ön plana
çıkarın. Gri far ve mürdüm
rengi göz kalemiyle
yapacağınız yoğun göz
makyajınız neon renkteki
bir rujla çok daha çekici
ve iddialı olacaktır. Biraz
cesaret!
Elbise, D&G, 500 TL