Gecenin yıldızı

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En önemli aksesuarınız saç ve makyajınızla gecelere imzanızı atın!

Doğal ve cesur

İlk olarak yüzünüze fondöteni fırça yardımıyla eşit şekilde uygulayın. Bu makyajda kremsi farlar ön planda. Göz, yanak ve dudağınıza da uygulayabileceğiniz krem bazlarla parlak ve doğal bir görüntü yakalayabilirsiniz. Mürdüm rengi göz kalemiyle son dokunuşunuzu yapın. Gecenin doğal ama en parlak kadını olun.

Elbise, D&G, 2389 TL



Neon dudaklar

Yaz geceleri için iddialı bir vurgu istiyorsanız dudaklarınızı ön plana çıkarın. Gri far ve mürdüm rengi göz kalemiyle yapacağınız yoğun göz makyajınız neon renkteki bir rujla çok daha çekici ve iddialı olacaktır. Biraz cesaret!

Elbise, D&G, 500 TL