İstediğiniz an bambaşka bir kadın olabilme lüksünü göz ardı etmeyin. Sezonun trendleri gözlerinizden okunurken yeni yılda olmak istediğiniz kadına dönüşmenin keyfini çıkarın.

Fotoğraf: Serhat Hayri

Güzellik Editörü: Gülru İncu

Styling: Aslıhan Sever

Makyaj: Alp Kavasoğlu

Saç: Akın Ünal

Fotoğraf Asistanı: Burak Elmalı

Styling Asistanları: Sudenaz Tuğcu, Süeda Kaya



Glam Rock

David Bowie’yle beraber 70’li yıllarda İngiltere’de ortaya çıkan glam rock’ın makyaj trendlerini bile etkileyeceği kimin aklına gelirdi? Bu sezon göz alıcı kıyafetler, değişik makyaj ve saç tarzlarıyla fark yaratacak kadar cesuruz. Grafik çizgiler ve kedi gözü makyaj yeni yılda da alabildiğine özgür. Göz kapaklarınıza kirpik yapıştırıcı ile simler de yapıştırabilirsiniz, pullar ve boncuklar da. Yeter ki özgünlüğünüzden taviz vermeyin.





Urban Decay Naked Illuminated Aydınlatıcı 129 TL





Estee Lauder Ruj 140 TL





YSL Eyeliner 150 TL





L'oreal Maskara 43.49 TL





Clinique Allık 149 TL