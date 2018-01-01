Yeni sezona merhaba derken 2018-2019 Sonbahar/Kış Güzellik trendleri radarımızda.

Yazı: Gülru İncu



Kimse onunla yarışamıyor

Sessiz sinema döneminden günümüze Hollywood yıldızlarının ya da güzellik ikonlarının vazgeçilmez arzu nesnesi o. Hem davetkar hem gizemini koruyabilecek kadar esrarengiz. Kırmızı bir rujun çekim alanından etkilenmemek çok zor.







Gotik zarafet

Esrarengiz ve tümüyle şehvetli. Sonbahar/kış makyajının olmazsa olmazı şarap rengi bir ruj kesinlikle. Siyah göz makyajıyla kullanıldığında gotik, sade tarzda makyajla ise şaşırtıcı derecede ilgi çekici. Bir renk bir anda farklı bir karaktere bu kadar kolay dönüşebilir mi? Kan kırmızısından vişne çürüğüne uzanan her tona varız.







Şeffaf bir ten

Fondötenlerde doğal cilt renginin takdir edildiği, porselen kadar şeffaf, neredeyse beyaza yakın tonların öne çıktığı bir sezon bu. Bu soluk tonlar yüzünüze adeta meleksi bir ifade veriyor ve hem bol maskaralı gözler hem de koyu renk rujlar için kusursuz bir tuval oluşturuyor.







Onsuz asla!

Dün, bugün ve daima. Siyah eyeliner ya da siyah göz kalemi olmadan asla. Klasik, sofistike ya da sade. Tercihiniz ne olursa olsun makyajınızı bu kışkırtıcı siyah çizgilerle tamamlamadan sokağa çıkmayın.



