Güneşe sıcak ve parlak renklerin enerjisiyle teslim oluyoruz. Bu ay altın yansımalar ve metalik tonlar radarımızda.

Yazı: Gülru İncu



Gözler

• Bronz ve altın gibi metalik tonlardaki göz farları göze ışıltı katar ve makyajınızda fark yaratır. Ekstra nemli bir görüntü için krem versiyonlarından yararlanabilirsiniz.

• Makyajınıza ışıltı katmanın en kolay yolu gözlere odaklanmak. Işıltılı farların yanı sıra sevdiğiniz aydınlatıcıyı da far gibi kullanabilirsiniz.



Dudaklar

• Dudaklara boyut kazandırmak için nude bir ruj sürdükten sonra sadece üst dudağınıza parlatıcı sürün.

• Makyajınızda dramatik bir etki yaratmak istiyorsanız toprak tonlarından bronza uzanan metalik rujları deneyin.



Yüz ve vücut

• Bronzlaştırıcı allık kullanacaksanız ucu küt ve gür bir fırça kullanın. Çünkü fırça ne kadar yoğun olursa renk o kadar güçlü durur.

• Bronzlaştırıcı yağları vücudunuzun yanı sıra alnınızın üst kısmına, elmacık kemiklerinizin üzerine ve dekolte bölgenize sürebilirsiniz.



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