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Güneşle flört

Güneşle flört

Güneşe sıcak ve parlak renklerin enerjisiyle teslim oluyoruz. Bu ay altın yansımalar ve metalik tonlar radarımızda.

Yazı: Gülru İncu

Gözler
• Bronz ve altın gibi metalik tonlardaki göz farları göze ışıltı katar ve makyajınızda fark yaratır. Ekstra nemli bir görüntü için krem versiyonlarından yararlanabilirsiniz.
• Makyajınıza ışıltı katmanın en kolay yolu gözlere odaklanmak. Işıltılı farların yanı sıra sevdiğiniz aydınlatıcıyı da far gibi kullanabilirsiniz.

Dudaklar
• Dudaklara boyut kazandırmak için nude bir ruj sürdükten sonra sadece üst dudağınıza parlatıcı sürün.
• Makyajınızda dramatik bir etki yaratmak istiyorsanız toprak tonlarından bronza uzanan metalik rujları deneyin.

Yüz ve vücut
• Bronzlaştırıcı allık kullanacaksanız ucu küt ve gür bir fırça kullanın. Çünkü fırça ne kadar yoğun olursa renk o kadar güçlü durur.
• Bronzlaştırıcı yağları vücudunuzun yanı sıra alnınızın üst kısmına, elmacık kemiklerinizin üzerine ve dekolte bölgenize sürebilirsiniz.

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