Yeni tutkumuz likit kompakt fondötenler. Dokuları pürüzsüz, tüm gün kalıcı, üstelik tek uygulama ile harika bir kapatıcı!

OYUNUN KURALI DEĞİŞTİ. Yeni nesil likit kompakt fondötenler, diğer deyişle sünger fondötenler kullanım kolaylığıyla bağımlılık yaratıyor. Neden mi? Çünkü, cam şişelerdeki likit fondötenler gibi ağır değil, dolayısıyla makyaj çantanızda kolayca taşınıyor. Cildinizi nemlendirirken hafif bir parlaklık veriyor yani yarı mat yarı aydınlık bir etkisi var. Cildinizde kolayca yayılıyor ama kapatıcılık özelliği çok yüksek ve asla cildinizde maske varmış gibi durmuyor. Gün boyu kusursuzluk hissi için hafif darbelerle sürmeniz yeterli.



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