Kırmızıyla boy ölçüşecek kadar iddialı, gotik şatolara yakışacak kadar cesur, göz kamaştıracak kadar seksi.

Yazı: Gülru İncu



Zengin, derin ve dramatik. Kırmızı ve siyahın tam ortasında durduğu için bordo her ikisinin de karizmasına sahip. Sonbaharın ruhuyla muhteşem uyum sağlıyor. Allık ya da far şart değil, o kadar güçlü ki tek başına bile kullanabilirsiniz.



Püf noktası

• Şarap, böğürtlen, bordo gibi koyu tonları mat rujlarda kullanacaksanız önce dudak nemlendiricisi sürün.



• Koyu renk tonlarda rujları kullanmak açık ve parlak tonlara oranla daha zordur, çünkü bu tonlar kolay dağılmaya daha müsait ve kusurları daha çok gösteriyor. Koyu ruj sürmeden önce mutlaka dudak kalemi kullanın.



• Ruj fırçalarından yararlanın, böylece boşlukları daha iyi doldurur ve rujunuzun daha homojen görünmesini sağlarsınız.



• Koyu renk allıklardan uzak durun. Yüzünüzde ışık-gölge dengesi yaratmak için aydınlatıcı kullanın.



• Bordo ya da şarap rengi rujun gotik etkisini kırmak istiyorsanız dudaklarınıza hafif bir parlatıcı sürün.



• Dumanlı makyaj, bakır ve altın tonları bordo rujunuzla gösterişli bir görünüm yaratacak.



Fotogaleri için tıklayın