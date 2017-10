Victoria’s Secret’ın baş meleklerinden Irina Shayk, makyajıyla güzelliğini ön plana çıkarmayı bilenlerden. Podyumda bir yıldız gibi parlayan Irina Shayk’ın 4 farklı stilde makyajını mercek altına aldık.

Yazı: İpek Koşan



Işıltılı bakışlar

Renkli gözleriniz varsa, bu makyaj sizin için muhteşem bir seçim olacak. Mat far furyasını şimdilik bir kenara bırakın. Çünkü ışıltılı farlarla yapabileceğiniz çok şey var!







UYGULAMA

1. Tüm yüzünüze fondöten uyguladıktan sonra göz kapaklarınıza beyaz renkli astar far sürün.

2. Göz kapağınızın tamamını somon-turuncu renklerinde far ile boyayın.

3. Göz kapağınızın yarısından itibaren aşağısını simli turuncu bir far ile ışıldatın.

4. En son kullandığınız ışıltılı farı ince bir fırça ile alt kirpiklerinizin dibine de uygulayın.

5. Göz pınarlarınıza beyaz simli bir far ile gölge yapın.

6. Gözlerinizin iç kısmını kahverengi bir göz kalemi ile boyayın.

7. Kirpiklerinize iki kat siyah rimel sürün.

8. Dudaklarınıza ten rengi ya da açık pembe tonlarında dudak kalemi ile çerçeve yapın. Işıltılı lipgloss ile parlamalarını sağlayın.

9. Şeftali tonlarında bir allığı bronz allık ile karıştırarak elmacık kemiklerinizin üzerine uygulayın.

BU MAKYAJ İÇİN KULLANABİLECEĞİNİZ ÜRÜNLER



LOREAL 14.99 TL