Kadife dokulu mat dudaklar makyajınızın en güçlü silahı olmaya aday.

Yazı: Eda Şentürk



Mat ruj kullanma kılavuzu

• Mat rujların dezavantajı dudakları kuru göstermek olsa da siz bunu ortadan kaldırabilirsiniz. Yoğun nemlendirilmiş dudaklarınızın üzerine sürdüğünüz mat rujunuz çok daha kolay uygulanacak.



• Mat ruj öncesi dudak çatlaklarınızı yok etmek için diş fırçası ile bir dudak balmını nazikçe dudaklarınıza uygulayınız. Bu işlem dudaklarınızı mat ruja hazırlamaya yardımcı olacak.



• Mat rujların genel özelliklerinden biri uzun süre dayanıklılık göstermesi. Bu da gün içinde yeme-içme işlemlerinden dolayı dudakların orta kısmında rujun aşınmasına, kenarlarının ise daha belirgin olmasına neden olur. Rujunuzun bütünlüğünü korumak için ara sıra dudaklarınızı öpücük şeklinde tutarak rujunuzu dudaklarınızın ortasında birkaç kez döndürün böylece sadece orta kısma uygulama yapmış olursunuz.



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