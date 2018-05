Güzellik dünyası yenilikleriyle şaşırtmaya devam ediyor. Yepyeni renkler, dokular bir yana işlevsel ve çok yönlü ürünler hayatımızı kolaylaştırıyor adeta.

Bir fıs tazelik

L’Occitane’ın yeni serisi Aqua Reotier, cildini taze ve nemli tutmak için suyun gücünden faydalanıyor, Provence’ın Reotier bölgesinin doğal sularını yeni serisinde kullanıyor. Buradaki suyun en önemli özelliği benzersiz mineraller içermesi. Aqua Reotier serisinin dikkat çekici ürünlerinden biri olan Fresh Moisturizig Mist de, Reotier suyu sayesinde tek fıs’la cildinizi tazeliyor ve canlandırıyor.





Aqua Reotier Fresh Nemlendirici Mist 59 TL



Nem patlaması

Yves Rocher’nin yeni rujları hem can alıcı renkleri hem de dudaklara sağladığı nem ve bakımla radarımıza takılıyor. İçeriğindeki karite yağı dudakları derinlemesine beslerken, mango yağı yumuşatmaya ve nemlendirmeye yardımcı oluyor; ayrıca bu şeker renkli kalemleri yanaklarınızda da kullanabiliyorsunuz.





Yves Rocher Yoğun Nemlendirici Parlak Kalem Ruj 44.90 TL



Yeni nesil fondöten

Nars’ın yeni fondöteni Natural Radiant Longwear Fondöten’in özellikleri saymakla bitmiyor. Orta-yüksek kapatıcılıkla yeni bir ten sunuyor adeta. 16 saat dayanıklılık sunuyor, elma ve karpuz özleriyle cildi besliyor ve en önemlisi tam 33 renk seçeneği sunuyor. Bir fondötenden çok daha fazlası öyle değil mi?





Nars Radiant Longwear Fondöten 205 TL



Doğadan ilham alıyor

Kiko’nun yeni koleksiyonu Green Me, farklı içerikleriyle makyaja doğal bir dokunuş yapıyor. Shea yağı, argan yağı, aloe vera gibi içeriklerle üretilen koleksiyon, doğal görünümlü dış ambalajlarıyla da alkışı hak ediyor.





Green Me Allık 39.95 TL - Green Me Lips&Cheeks 39.95 TL