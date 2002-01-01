menu

close

menu

close

menu

close

Kırmızı aşkına

Özel bir gece için tercihiniz kırmızı bir elbise ise abartılı bir göz makyajından ve dikkat çeken saç tasarımlarından kaçının ve sadece dudaklara odaklanın.

Gözler için sıcak ara tonlar ve maskara yeterli. Elmacık kemiklerinizi aydınlatıcıyla öne çıkarın ve yanaklarınızda şeftali rengi allık kullanın. Dudaklarınıza elbiseyle aynı tonda kırmızı ruj ve tırnaklarınıza aynı renkte oje sürün.

Fotoğraf: Serhat Hayri
Güzellik Editörü: Gülru İncu
Styling: Feray Kanpolat
Saç: Akın Ünal
Makyaj: Orbay Baş
Fotoğraf Asistanı: Burak Elmalı
Makyaj Asistanı: Hamza Sara
Model: Sasha Nahainikova/True Models


BOBBI BROWN AYDINLATICI PUDRA 210 TL


YSL FAR 140 TL


SHISEIDO FONDÖTEN 229 TL



GUERLAIN RUJ 178 TL


DIOR OJE 127 TL

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu