Gözler için sıcak ara tonlar ve maskara yeterli. Elmacık kemiklerinizi aydınlatıcıyla öne çıkarın ve yanaklarınızda şeftali rengi allık kullanın. Dudaklarınıza elbiseyle aynı tonda kırmızı ruj ve tırnaklarınıza aynı renkte oje sürün.
Fotoğraf: Serhat Hayri
Güzellik Editörü: Gülru İncu
Styling: Feray Kanpolat
Saç: Akın Ünal
Makyaj: Orbay Baş
Fotoğraf Asistanı: Burak Elmalı
Makyaj Asistanı: Hamza Sara
Model: Sasha Nahainikova/True Models
BOBBI BROWN AYDINLATICI PUDRA 210 TL
YSL FAR 140 TL
SHISEIDO FONDÖTEN 229 TL
GUERLAIN RUJ 178 TL
DIOR OJE 127 TL