Tek başına kullanıldığında bile etkisi tartışılmaz olan kırmızı ruj, sadece kış makyajının kurtarıcısı değil, aynı zamanda bronz cildin de en yakın dostlarından biri. Çünkü tek başına da kullanabilirsiniz, yalın ama iddialıdır.
BURBERRY RUJ 121 TL
GUERLAIN RUJ 147 TL
DOLCE&GABBANA RUJ 158 TL
CHRISTIAN LOUBOUTIN RUJ 345 TL
Püf noktası
Kırmızı ruju öne çıkarmak için göz altlarına cildinizden bir ton açık concealer ve yanaklarınıza da aydınlatıcı sürün ki yüzünüze ışık katsın. Kırmızı ruj sürecekseniz kaş makyajını ihmal etmeyin. Dolgun ve biçimli kaşlar kırmızı rujun güçlü etkisini dengeler.
YSL COUTURE BROW KAŞ JÖLESİ 125 TL
CLARINS INSTANT CONCEALER KAPATICI 127 TL
NARS HOT SAND ILLUMINATOR AYDINLATICI 120 TL