Güneşin sıcak renklerini yansıtan bronz teniniz yaz trendleri için mükemmel bir baz oluşturuyor. Şeftali rengi elmacık kemikleri ve kırmızı ruj ile tabloyu tamamlayın.

Tek başına kullanıldığında bile etkisi tartışılmaz olan kırmızı ruj, sadece kış makyajının kurtarıcısı değil, aynı zamanda bronz cildin de en yakın dostlarından biri. Çünkü tek başına da kullanabilirsiniz, yalın ama iddialıdır.







BURBERRY RUJ 121 TL







GUERLAIN RUJ 147 TL





DOLCE&GABBANA RUJ 158 TL





CHRISTIAN LOUBOUTIN RUJ 345 TL





Püf noktası

Kırmızı ruju öne çıkarmak için göz altlarına cildinizden bir ton açık concealer ve yanaklarınıza da aydınlatıcı sürün ki yüzünüze ışık katsın. Kırmızı ruj sürecekseniz kaş makyajını ihmal etmeyin. Dolgun ve biçimli kaşlar kırmızı rujun güçlü etkisini dengeler.YSL COUTURE BROW KAŞ JÖLESİ 125 TLCLARINS INSTANT CONCEALER KAPATICI 127 TLNARS HOT SAND ILLUMINATOR AYDINLATICI 120 TL