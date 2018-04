Yaz sezonunun ruj renkleri turuncudan mercan kırmızısına, parlak pembeden vişne rengine kadar uzanıyor.

Beyaz bir cilt, hafif bir maskara ve yüzün merkezini odak alan kırmızı dudaklardan daha dikkat çeken bir şey olabilir mi?



Yaratıcı hareketler

Birkaç sezondur karşımıza çıkan grafik eyeliner uygulamaları bu sezon biraz kabuk değiştirdi ama kedi gözü her zamanki popülaritesini koruyor. Bunun yanı sına Cleopatra makyajına da rastlıyoruz. Bu trendi takip etmek için eyeliner’ı göz kapağınızın kenarında kalın bir çizgi halinde bırakmanız yeterli.







Güçlü renkler

Tek bir darbeyle öne çıkan güçlü renkler… Fütüristik minimalizm, sonunda güzellik trendlerini de etkisi altına aldı. Gözlerde renk unsurunu öne çıkarmanın daha net bir yöntemi olabilir mi? Bu sezon göz makyajında elektrik mavisi, pembe, turuncu, kırmızı ve limon yeşilini öne çıkarıyoruz. Nasıl mı? Tek renk ve blok uygulama ile.







Pembeye övgü

Makyaj artistleri 2018 İlkbahar/Yaz defilelerinde bir değişiklik yaptı ve allığı bildiğimiz uygulamasının dışında farklı bir tarzda kullandı. Neon pembeden fuşyaya uzanan tonlardaki allıklar hem elmacık kemiklerinde hem de far olarak kullanıldı. Bu uygulama Valentino, Chanel ve Rocha’nın şovlarında sıkça tercih edildi.







Yıldız tozu

Göz pınarlarına uygulanan parlak farlar yaz sezonunun gözde trendlerinden. Farınızı sadece göz pınarlarına sürebileceğiniz gibi far fırçasıyla alt kirpiklerin diplerine de yayabilirsiniz. “Bu kadar iddialı olamam” diyorsanız, simli farlar imdadınıza yetişiyor.