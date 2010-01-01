2010 trend raporunda ve yeni sezon defilelerinde karşımıza çıkan takma kirpikler
Takma kirpik modası
Eski Türk filmlerinden çıkıp
dünyaca ünlü modacıların
podyumlarında boy gösteriyor
bu sezon. Farklı formlarda
hatta renklerde… Miu Miu, Yves
Saint Laurent, Marc Jacobs,
yeni sezon defilelerinde
kirpikleri ön plana çıkaran göz
makyajlarıyla şaşırttılar. Özellikle
alt kirpiklerin yoğunluğu alışık olduğumuz takma kirpik formunun çok dışında.
Inglot markasının renkli takma kirpikleri cesur ve bir o kadar eğlenceli. Pembe,
mavi, turuncu renklerde takma kirpikler mevcut koleksiyonda. Mac'in kirpik koleksiyonu 44 çeşitten oluşuyor. İstediğiniz yoğunlukta ve formda Mac’ta kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Tek tek ya da bütün olarak uygulayabileceğiniz kirpikleri çıkarmak da oldukça basit. Göz temizleme
losyonuyla günlük makyajınızı temizler gibi kirpikleri çıkarabilirsiniz.