Kirpik üssü

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2010 trend raporunda ve yeni sezon defilelerinde karşımıza çıkan takma kirpikler

Takma kirpik modası

Eski Türk filmlerinden çıkıp dünyaca ünlü modacıların podyumlarında boy gösteriyor bu sezon. Farklı formlarda hatta renklerde… Miu Miu, Yves Saint Laurent, Marc Jacobs, yeni sezon defilelerinde kirpikleri ön plana çıkaran göz makyajlarıyla şaşırttılar. Özellikle alt kirpiklerin yoğunluğu alışık olduğumuz takma kirpik formunun çok dışında.



Inglot markasının renkli takma kirpikleri cesur ve bir o kadar eğlenceli. Pembe, mavi, turuncu renklerde takma kirpikler mevcut koleksiyonda. Mac'in kirpik koleksiyonu 44 çeşitten oluşuyor. İstediğiniz yoğunlukta ve formda Mac’ta kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Tek tek ya da bütün olarak uygulayabileceğiniz kirpikleri çıkarmak da oldukça basit. Göz temizleme losyonuyla günlük makyajınızı temizler gibi kirpikleri çıkarabilirsiniz.



