Uygulayacağınız pratik yöntemlerle tüm bakışları üzerinize çekin.
Pamuk şeker
Fondöteninizi uygulayıp cildinizi makyaja hazırlayın.
Toz pembe farı göz kapağınızın üzerine yayın. Gözünüzün yanına
dağıtarak gölge oluşturun. Farınızı ince bir far fırçasıyla gözaltına
da uygulayın. Beyaz parlak bir farı serçe parmağınız yardımıyla
gözünüzün iç tarafına dokundurun. Rimelinizi dikkatlice sürün.
Farınızın bir açık tonundaki ruju dudaklarınıza uygulayın.
Yine aynı paletten pembe renkli allığınızı hafif dokunuşlarla
yanaklarınıza uygulayın.
Doğal mucize
Cildinizi nemlendirdikten sonra fondöteninizi sürün. Fondötenin
üzerine sabitleyici bir pudra geçin ve makyajınızın daha uzun süre
dayanmasını sağlayın.
Pırıltılı far kullanarak göz makyajınızı ön plana çıkarın. Kahverengi
tonları her göz rengine uygun olduğu için rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Kahverengi göz kalemiyle göz makyajınızı destekleyin. Rimeli
sadece üst kirpiklerinize uygulayın.
Pembe tonlarında bir ruj seçin ve fırça yardımıyla uygulayın.
Dudak kenarlarınıza belirgin bir şekilde uygularsanız daha etkili
bir sonuç alırsınız.
Yanaklarınıza ve burnunuzun ucuna çok hafif bir dokunuşla açık
pembe allık uygulayın.