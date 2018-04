Kış kraliçesi

Uygulayacağınız pratik yöntemlerle tüm bakışları üzerinize çekin.

Pamuk şeker

Fondöteninizi uygulayıp cildinizi makyaja hazırlayın.

Toz pembe farı göz kapağınızın üzerine yayın. Gözünüzün yanına dağıtarak gölge oluşturun. Farınızı ince bir far fırçasıyla gözaltına da uygulayın. Beyaz parlak bir farı serçe parmağınız yardımıyla gözünüzün iç tarafına dokundurun. Rimelinizi dikkatlice sürün.

Farınızın bir açık tonundaki ruju dudaklarınıza uygulayın.

Yine aynı paletten pembe renkli allığınızı hafif dokunuşlarla yanaklarınıza uygulayın.



Doğal mucize

Cildinizi nemlendirdikten sonra fondöteninizi sürün. Fondötenin üzerine sabitleyici bir pudra geçin ve makyajınızın daha uzun süre dayanmasını sağlayın.

Pırıltılı far kullanarak göz makyajınızı ön plana çıkarın. Kahverengi tonları her göz rengine uygun olduğu için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kahverengi göz kalemiyle göz makyajınızı destekleyin. Rimeli sadece üst kirpiklerinize uygulayın.

Pembe tonlarında bir ruj seçin ve fırça yardımıyla uygulayın.

Dudak kenarlarınıza belirgin bir şekilde uygularsanız daha etkili bir sonuç alırsınız.

Yanaklarınıza ve burnunuzun ucuna çok hafif bir dokunuşla açık pembe allık uygulayın.