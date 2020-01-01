Koyu renk saçlar iddialı makyaj tarzları için ideal ama yine de atlanmaması gereken renk kuralları ve makyaj ipuçları var.

Koyu renk saçlarınız, makyajınızın daha gösterişli olmasını istediğiniz anlarda sizin için bir avantaj. Kırmızı parlak duraklar, gözlerde koyu ve gri gölgeler, gül tonları allıklar… Mavi gözlü esmerler grimsi açık mor tonlarla, yeşil gözlü olanlar sarımsı bej ve yosun renkleriyle, gri gözlerse hâkî veya kahverengimsi gül gölgesiyle muhteşem görünüyor. Tabii ki esmerler de doğal makyajın ve pastel tonların mükemmel taşıyıcıları ama biraz iddialı olmanın ne sakıncası olabilir ki? Konumuz iddialı olmak ya da olmamak değil; tonlar, renkler ve dengeler.





Çekici Dudaklar

Dudaklar esmerler için her zaman ön planda. Parlak erik tonları, pembeler ve kırmızılar denenmeyi bekliyor. Koyu renk saçları olanlar özellikle parlak kırmızıları harika taşıyor. Narin kahverengimsi pembeleri ve erik renklerini kombinlerinde tercih ettiklerinde ortaya müthiş bir görüntü çıkıyor. Toprak ve tarçın tonlarınınsa koyu saçlara göre olduğunu söylemek zor.











İddialı ve Çarpıcı Bir Formül

Bakır ve bal tonları farlar ve koyu kahverengi kalemler esmerlerin gözlerini bir efsaneye dönüştürüyor. Bu basit makyaj ipucu her zaman işe yarıyor ve sonu��ları genellikle mükemmel oluyor. Bunun yanı sıra altın tonları da koyu saçlarla mükemmel bir uyum sağlıyor. Bal tonları gözler ve bakır dudaklar… Denemekten ne çıkar!









Siyah Eyeliner’a Veda

Menekşe veya erik eyeliner, yeşil gözlerin vazgeçilmezi. Bu tonların saçlara yaptığı vurguya da dikkat edin. Esmerler üzerinde harika görünen başka bir renk de mavi tonları. Koyu siyah eyeliner’lar yerini bu navy eyeliner’lara bıraktı. Tüm göz renkleri için geçerli olan navy trendi, koyu saç tonlarını ortaya çıkarmanın harika bir yolu oldu.









Göz Rengi Önemli

Göz renginizi dikkate almalısınız. Gözleriniz, cildiniz ve saç renginizle mükemmel bir denge yaratacak renklere odaklanmalısınız. Örneğin erik, kahverengi saçlar ve yeşil gözler için mükemmel bir seçim. Mavi gözlerle açık renkler ilişkisi hakkında zaten fazla söze gerek yok. Ortaya gözlerimizi mi çıkarmak istiyoruz, dudaklarımızı mı? Bu soru da makyaj konusunda doğru kararı vermemizi sağlıyor.









Dengeli Bir Ten İçin

Koyu kahverengi saçlar için yüzün parlamasına destek verecek hafif bir allık yeterli olacaktır. Allık sadece yüzünüzü canlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda doğru vurguları ayarlamak için de kullanılıyor. Bu sebeple koyu renk saçlarla gül tonları harika görünüyor. Kahverengimsi alt tonları olan bir gül gölgesi de seçmek isteyebilirsiniz. Kayısı veya şeftali tonlarından uzak durmanız yerinde bir karar olur. Turuncu allık da ilk tercihiniz olmamalı. Turuncu, kırmızı tonlarındaki cilt lekelerine ya da soluk ciltlere dikkat çekme becerisine sahip bir renk.



Teninize bir pırıltı eklemek veya yüzünüzün bazı kısımlarını vurgulamak için bronzlaştırıcılardan destek alabilirsiniz ama gerekli olduğuna karar verdikten sonra bu işlemi yapmanızı öneririz. Bronzlaştırıcılar her durumda az miktarda kullanılmalı. Aksi halde yüzünüzdeki vurgu gereğinden fazla olabilir, fazla parlayabilir ya da yüzünüzle boynunuz arasındaki renk farkı belirgin hale gelebilir.









Maske Gibi Görünmemeli

Koyu ve canlı saçlar dengeli ve eşit bir ten rengine ihtiyaç duyar. Bu nedenle fondöteniniz maske gibi görünmemeli ve cildinizi doğal bir şekilde kapamalı. Hafif gül rengi yorgun soluk tenleri kapatır, sarımsı bir ton kırmızımsı cilt lekelerini gizler. Nötr bej tonlar da esmerler için en iyi sonucu verir.



Gözleriniz sık sık kızarıyorsa, kırmızımsı veya mor alt tonlu farlardan uzak durmalısınız. Böyle durumlarda kahverengimsi veya kül renkli gölgeler tercih edilmeli.



Genel görünüm için son derece önemli olan kaşları da unutmamak gerek. Esmerler için en doğru kaş rengi gri tonları olacaktır. Saçınızda kırmızılıklar varsa hafif kahverengi tonları da tercih edebilirsiniz.









