Eğer; Makyaj yapmayı seviyorsunuz ama kendi
yüz hatlarınıza uygun, kişiye özel makyaj yapmayı da öğrenmek
istiyorsunuz. Ya da sabah erken işe giderken kısa sürede
uygulayabileceğiniz pratik bir makyaj önerisine ihtiyaç duyuyorsanız,
Yaşınız
genç ama cildinize çok yoğun olmasa da bakım uygulamak istiyor ve bu
konuda bilgilendirilmeye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız,
Kozmetik
ürünlerinizde olmazsa olmazlarınızı, güzellik konusunda merak
ettiklerinizi, önerilerinizi diğer üyelerle paylaşıp, konuşmak
istiyorsanız,
Yurtdışı seyahatlerinizde yeni marka ve ürünleri tanımadığınız için ne alacağınızı tam olarak bilemiyorsanız,
Yurtdışında
kozmetik sektöründeki trendleri, bestseller ürünleri ve Türkiyede
bulunmayan birbirinden güzel markaları merak ediyorsanız,
Bilinçsizce
size uygun olmayan ürünleri alıp,bir köşeye atmaktan, harcadığınız
paralara yakınmaktan sıkıldıysanız ve cildinize en uygun ürünleri bilmek
istiyorsanız,
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