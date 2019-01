Ünlü markaların koleksiyonlarındaki gold, gümüş ve bronz tonlar ışıltısıyla cezbediyor. Kırmızılar ise bu kutlamaya heyecan ve tutku katıyor.

Shiseido

Bir japon felsefesi

Shiseido’nun yeni temizleme serisi, cildin yaşlanmasına neden olabilecek maddelerden cildi arındırırken, doğal ışıltıyı ortaya çıkarıyor. Deep Cleansing Foam, cildi derinlemesine temizlerken Clarifying Cleansing Foam, ışıltılı bir görünüm vadediyor. Extra Rich Cleansing Milk, cildi besliyor. Treatment Softener losyon, yaşlanma belirtileriyle savaşıyor. Treatment Softener Enrich ise kuru cilde yoğun nem sağlıyor.





Deep Cleansing Foam 320 TL

Clarifying Cleansing Foam 320 TL

Extra Rich Cleansing Milk 350 TL

Treatment Softener 420 TL

Treatment Softener Enrich 420 TL



Jo Malone

Kış güneşi

Jo Malone, yılbaşı dönemini parfüm ve mumdan oluşan White Moss&Snowdrop serisiyle kutluyor. White Moss&Snowdrop; kardelen çiçeği, yosun, kakule ve amberle kış güneşi altında adeta ışık saçan, sıcak bir koku.





White Moss&Snowdrop 100 ml Parfüm 620 TL



Dior

Kırmızı bir öpücük

“Dayanıklı, mükemmel dokulu, ateşli renkleriyle gerçeğe dönüşen bir ruj fantezisi” diyor Dior Makyaj Yaratıcı ve İmaj Direktörü Peter Philip Dior’un yeni ruj serisi Rouge Dior Ultra Ruj için. Ultra kalıcı, ultra renkli ve ultra nemlendiricili bu ruj, yarı mat bir bitiş sunuyor. Ultra Dior, Ultra Love, Ultra Shock ve Ultra Star olarak dört serisi ve 26 renk tonuyla kesinlikle cazip.





Rouge Dior Ultra Ruj 265 TL



Lancome

Kusursuz ve doğal

Lancome, Teint Idole Ultra Wear ailesiyle kusursuz ve doğal bir görünüm vadediyor. Ultra Wear Likit Fondöten yüksek oranda kapatıcı özellikte ve 24 saat kalıcı. Ultra Wear Camouflage Kapatıcı cilt kusurlarını kamufle ediyor. Blur&Go Stick Gözenek Küçültücü Makyaj Bazı gözeneklerin, kırışıklıkların ve diğer cilt kusurlarının görünümünü azaltıyor. Long Time No Shine Matlaştırıcı Transparan Pudra cildinizi kurutmadan fazla yağı kontrol ediyor. Fix It&Forget It Sabitleyici Sprey ise makyajınızı 24 saat koruyor.





Fix It&Forget It Sabitleyici Sprey 235 TL

Ultra Wear Likit Fondöten 270 TL

Ultra Wear Camouflage Kapatıcı 205 TL

Long Time No Shine Matlaştırıcı Transparan Pudra 255 TL

Blur&Go Stick Gözenek Küçültcü Makyaj Bazı 255 TL



Guerlain

Pullu göz kapakları, cilde ışıltı veren altından bir örtü, dudakları saran mücevher görünümü… Guerlain’in yılbaşı koleksiyonu, yıldız gibi parlayan bir güzelliğin peşine düşmüş. Far paleti sıcak ve soğuk tonları bir araya topluyor. Meteorites pudra altın, bakır, beyaz altın ve şampanya renkli pudra tanecikleriyle teninizde dört boyutlu bir parıltı sağlıyor. Terracotta bronzlaştırıcı pudra yüze sıcaklık katıyor. Kiss Kiss ruj ise dudaklarda kadifemsi bir görüntü yaratıyor.