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Kusursuz makyaj için ipuçları

Makyaj yapmak için zaman bulamayanlardansanız küçük dokunuşlarla bakımlı görünmenin mümkün olduğunu hatırlatmak isteriz...

Bronz bir makyaj cildinize her zaman enerji verir. Elmacık kemiklerinizin üzerine biraz aydınlatıcı sürerek ışık-gölge oyunlarına zemin hazırlayın. Şeftali tonları yüzünüze tazelik verir. Aydınlık katmak için BB kreminize karıştıracağınız parlak bir fardan yararlanabilirsiniz.

AYDINLATIN!
CLİNİQUE CHUBBY STICK AYDINLATICI 89 TL

KUSURLARI KAPATIN
Öncelikle makyaj bazlarından yararlanın ve üzerine aydınlık veren bir fondöten uygulayın. Siyah noktaları ya da sivilce izlerini kapatıcılarla gizleyin. Cildinizin parlamasını önlemek için aşırı yağlı pudralardan kaçının.


Son günlerin en sevilen uygulamalarından kontur tekniğinden yararlanın ve yüzünüzde ışık-gölge oyunları yaratarak ton geçişleri sağlayın.

BOBBI BROWN ALLIK, TL 145



SEPHORA KONTÜR PALETİ, TL 79.90

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