Bronz bir makyaj cildinize her zaman enerji verir. Elmacık
kemiklerinizin üzerine biraz aydınlatıcı sürerek ışık-gölge oyunlarına
zemin hazırlayın. Şeftali tonları yüzünüze tazelik verir. Aydınlık
katmak için BB kreminize karıştıracağınız parlak bir fardan
yararlanabilirsiniz.
AYDINLATIN!
CLİNİQUE CHUBBY STICK AYDINLATICI 89 TL
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Öncelikle makyaj bazlarından yararlanın ve üzerine aydınlık veren bir fondöten uygulayın. Siyah noktaları ya da sivilce izlerini kapatıcılarla gizleyin. Cildinizin parlamasını önlemek için aşırı yağlı pudralardan kaçının.
Son günlerin en sevilen uygulamalarından kontur tekniğinden yararlanın ve yüzünüzde ışık-gölge oyunları yaratarak ton geçişleri sağlayın.
BOBBI BROWN ALLIK, TL 145
SEPHORA KONTÜR PALETİ, TL 79.90