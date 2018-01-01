Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Aslında olmamız da gerekmiyor. Ama bazı zamanlarda bazı kusurları örtmek de insanı mutlu edebiliyor. İşte böyle zamanlarda kusurları gizleyen birkaç ufak dokunuş ve hafif bir renklendirme ile ışıl ışıl görünmeniz çok kolay.

Nemlendirme ve baz

Makyaj yapmaya başlamadan önce cildinizin iyice nemlendirilmiş olması önemli; mutlaka SPF katkılı bir nemlendirici kullanın. Nemlendiriciden sonra süreceğiniz makyaj bazı, cildinizde astar etkisi yaratacak ve yüzünüze hafif bir aydınlık verecek. Fondöten, yapısı gereği ince bile olsa yüzdeki kırışıklıkların arasına dolabilir ama fondötenden önce makyaj bazı kullanırsanız bu etkiyi azaltırsınız.



Fondöten seçimi

Fondöten seçerken aşırı parlak ya da aşırı mat fondötenlerden kaçının, çünkü cildinizin aşırı nemli ya da çok düz görünmesine neden olabilirler. Bunun yerine hafif ve şeffaf fondötenleri tercih edin. Cildinizin güzel görünmesi için ihtiyacınız olan şey ekstra kapatıcı bir üründen çok ışık-gölge oyunlarına zemin hazırlayan renkler.



Gölge oyunları

Cildinize en uygun rengi bulmak için boynunuzu temel alın, çünkü boynunuz yüzünüzde olduğundan daha homojen bir görünüme sahip. Cildinizde doğru ışık-gölge oyunları yaratmak içinse doğru renklere ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Gölgelendirme için kontür ürünlerinden yararlanın. Kontürleme tekniği ile yüzünüzdeki kusurları gizleyebilir ve yüz hatlarını belirginleştirerek bir heykeltıraş gibi oynayabilirsiniz.



Kusurları gizleyin

İnce uçlu bir fırça yardımıyla koyu lekelerin, belirgin gözeneklerin ya da kızarıklıkların üzerine biraz kapatıcı sürün. Cildinizdeki sorunu örtecek renkli kapatıcılardan da yararlanabilirsiniz. Göz altı kapatıcıyı seçerken üzerinde durulması gereken en önemli şey, kapatıcının kremsi olması, çünkü kuru formüller çizgilere yerleşir ve sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterir.



Biraz güneş ışığı

Hafif bir allık hem yüzünüze renk verir hem de sağlıklı gösterir ama palyaçolar gibi görünmemek için dozunu iyi ayarlamalısınız. Eğer allığın fazla kaçtığını düşünüyorsanız elinizle dağıtmak ya da tamamen silip yeniden yapmak yerine üzerine bir damla fondöten sürün ve süngerle dağıtın. Yüzünüzde denge oluşturmak için nude tonlarda ruj ve hafif bir maskarayla makyajınızı tamamlayın.



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