Ruj makyajın tamamlayıcı öğesi. Her ten renginin kendine yakışan ruj rengi vardır. Nude rujlar son yılların moda trendi. Kırmızı rujlar ise kadınların vazgeçemediği bir efsane. Son yıllarda yüksek pigmentleri ve kadifemsi dokularıyla kadınların favorisi mat rujlar. Parlak rujlardan vazgeçemeyenler için tavsiyemiz, uzun saatler bozulmadan kalan kalıcı likit rujlar.

Bir makyajın olmazsa olmazı ruj, makyaj çantalarının vazgeçilmezi. Rujunuz dudaklarınıza hacim verip makyajınızın kışkırtıcı olmasını sağlayan tamamlayıcı öğe. Ruj seçimi, özenle yapılmış bir makyajı taçlandırabileceği gibi boşa gitmesine de sebep olabilir. Çok çeşitli ruj seçenekleri içinde kaybolmadan önce, makyajınıza en uygun ruju bulmanız için yazımıza mutlaka göz atın! Ruj renkleri, çeşitleri, ruj seçiminde dikkat edilmesi gerekenler, kırmızı ruj kullanımı hakkında ayrıntılı bir araştırma yaptık. Ruj seçerken dikkat etmemiz gereken noktalarla başlıyoruz, işte yararlı ipuçları…





Ruj Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Ruj seçerken ten, saç ve göz rengi son derece önemli. Ten renginize göre ruj seçimi makyajınızın yüzünüze yakışmasını sağlar. Açık tenliyseniz pembe ve şeftali tonlarını tercih edebilirsiniz. Buğday ten rengine sahipseniz kiremit renkleri ve son yılların gözdesi nude tonlar seçebileceğiniz renklerden. Koyu tenliler için önerimiz, kahve tonları ve toprak renkleri olacaktır. Ruj alırken, elinizin üzerinde denemek yerine dudağınızda deneyin. Deneme ürünlerini hijyenik olması için ruj fırçası ile denemenizi tavsiye ederiz. Ruj renklerini nude tonlar ve kırmızı tonlar olmak üzere genel olarak ikiye ayıracağız.





Nude Ruj

Ruj renkleri içinde son yılların üst üste trend, nude renkler. Nude renkler dudak rengine yakın tonlarda olduğundan çok kullanışlı. Özellikle göz ve ten makyajında yoğun bir görünüm tercih edildiğinde nude renkli ruj makyajı dengeliyor. Smokey eye uyguladığınızda nude rujlardan şaşmayın. Böylece dudaklar arka planda kalırken gözler ön plana çıkar. Nude rujları uygularken mükemmelleştirmek için küçük bir ipucu verelim; seçtiğiniz nude tonuna yakın bir dudak kalemi kullandığınızda dudaklarınız daha hacimli görünecektir. Hatta çok az taşırarak çerçevelerseniz dudaklarınız daha da belirgin olur.





Özellikle göz ve ten makyajında yoğun bir görünüm tercih edildiğinde nude renkli ruj makyajı dengeliyor.





Kırmızı Ruj

Kırmızı ruj her dönemin efsanesi. Her kadının mutlaka bir tane kırmızı ruju vardır. Doğru kırmızı ruja sahip olmaksa bir marifet diyebiliriz. Kırmızı ruj hakkında verebileceğimiz en önemli ipucu, kırmızının zaten iddialı olduğu ve koyu renk göz makyajlarıyla kullanılmaması gerektiği. Aynı şekilde kırmızı ruj kullandığınızda pembe allıklardan da uzak durun. Şeftali tonlarında, belli belirsiz bir allık daha uygun olur. Teninize ve makyajınıza en uygun kırmızıyı bulduktan sonra gelelim nasıl uygulayacağınıza… Olabildiğince ince bir şekilde fondöteni dudaklarınıza sürün. Seçtiğiniz kırmızı rujun aynı tonunda dudak kalemiyle, dudağınızın çerçevesini çizin. Bizim tavsiyemiz kırmızı ruju bir dudak fırçasıyla sürmeniz böylece olası taşırmaları engellersiniz. Ruju dudak içinden başlayıp dışına doğru sürün. Artık gelenekselleşmiş bir yöntem olan dudakları birleştirip ruju yaymak, özellikle kırmızı ruj için kesinlikle yapılmamalı. Biraz vakit ayırın ve dudak fırçasıyla boşlukları özenle doldurun. Böylece eşitlemiş olursunuz. Gelin şimdi de ruj çeşitlerine göz atalım.





Mat Ruj

Son yıllarda mat rujlar kadınların favorisi. Yüksek pigmentleri, kadifemsi dokularıyla ve kolay dağılmayıp bozulmama özellikleriyle rahat ve konforlular. Mat ruj seçmeden önce sizi gerçek bir efsaneyle tanıştırmak istiyoruz. Avon legend mat ruj. Avon’un en yüksek pigment içeren mat ruju. Pürüzsüz ve kadifemsi bir doku sağlarken, nemi hapsediyor ve dudak bazı kullanmanıza gerek kalmıyor. En önemlisi de süper nemlendirme özelliği sayesinde dudaklarınızda kırışık bir görüntü oluşmasını engelliyor.







Parlak Ruj

Parlak rujlar için bizim tercihimiz kalıcı likit rujlar. Kalıcı likit rujlar uzun saatler bozulmadan mükemmel bir şekilde kalıyorlar ve her mevsime uygunlar. Kalıcı likit rujları, kışın soğuk havalarında, yazın da nemli ve sıcak havalarda devamlı tazeleme ihtiyacı duymadan kolayca kullanabilirsiniz.





Parlak rujlar için bizim tercihimiz kalıcı likit rujlar.



