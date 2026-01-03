Makyaj çantanızda bulunması gereken 10 ürün
Makyaj dünyası uçsuz bucaksız olsa da, her an her yerde bakımlı ve taze görünmenin sırrı, devasa makyaj masalarında değil, doğru parçalarla doldurulmuş kompakt bir makyaj çantasında gizlidir... İster iş yerinde bir toplantıya girin, ister arkadaşlarınızla ani bir plan yapın; bu 10 temel ürünle her duruma hazır olabilirsiniz!
Makyaj çantanızda büyük etki yaratacak bu 10 ürün, farklı etkinliklere ve gününüzün ruhuna uyum sağlayabilir. Minimal ve etkili bir makyaj rutinine sahip olmak istiyorsanız bu ürünlerden daha fazlasına ihtiyacınız olmayacağına emin olabilirsiniz.
1) FONDÖTEN
24 saate kadar kalıcı ve doğal bir cilt için mükemmel formülü olan bu mat fondöten ile cildinize en uygun renk tonunu bulabilirsiniz.
Estée Lauder - Double Wear Stay-in-Place Fondöten
2) KAPATICI
Göz altı morlukları, sivilce izleri ve renk eşitsizlikleri yaşayanlar için yoğun kapatıcı özellikli ürünlerden biri.
Benefit - Boi-ing Concealer
3) MAKYAJ SÜNGERİ
Beautyblender Power Pocket Puff, baking, kontür ve makyaj rötuşlarını tek bir üründe birleştiren toz uygulamasına 3'ü 1 arada bir yaklaşım sunuyor.
Beautyblender - Power Pocket Puff