En yeni saç bakım ürünleri raflara çıkıyor. Parfüm dünyası da bu tatlı telaştan payına düşeni alıyor ve yeni kokular hayatımıza giriyor. Yazın rehavetinden uzaklaştık, sonbaharı karşılamak için sabırsızlanıyoruz.

Cildiniz yorgun mu?

Yüksek stresli bir yaşam tarzı kortizol gibi stres hormonlarını harekete geçiriyor ve ciltte nemsizliğe, ton farklılıklarına ve derin mimik çizgilerine neden oluyor. Murad Revitalixir Recovery Serum, stresin gözle görülür etkilerini yöneterek, cildin yorgunluğunu en aza indirmek ve yenilemek için rahatlatıcı ve canlandırıcı özlerle formüle edilmiş. Matlık, nemsizlik, şişkinlik, ince çizgi ve kırışıklık problemi olan tüm cilt tipleri için uygun.





Revitalixir Recovery Serum 900 TL



Sonbahar tutkusu

Chanel’in 2018-2019 Sonbahar-Kış Makyaj Koleksiyonu Apotheosis, farlarda sonbahar tonlarına eşlik eden saks mavisini, rujlarda ise mat kırmızı ve bordoları öne çıkarıyor. Tüm ürünler mat, yoğun ve feminen. Koleksiyonun fiyatları henüz belli değil ama şimdiden radarımızda. Chanel’in yaratıcısı Gabriel Chanel “Güzellik, kendiniz olmaya karar verdiğiniz an başlar.” diyor. Bu gerçeği siz de keşfettiniz mi







Sıcak ve davetkar

Victoria’s Secret’ın yeni parfümü Tease, gardenya çiçeğinin yapraklarının siyah vanilya ile harmanlanması sonucunda yaratılmış. Armut notası, sandal ağacı ile birleşerek sıcak ama bir o kadar da taze bir etki yaratıyor. Tease ailesinde parfümün yanı sıra vücut kremi, vücut spreyi ve vücut yağı da var.





Tease 100 ml Parfüm 489 TL



Bu şişe size özel

Parfüm şişenizin size özel olmasına ne dersiniz? Avon’un yeni parfümü My Attitude süsen çiçeği, amber ve karabiber notalarıyla tazeleyici bir hava yaratırken, eğlenceli bir tasarım yolculuğu da başlıyor. Tarzını her alanda ortaya koymak isteyenler, özel şişenin üzerine diledikleri tasarımı kalemle çizip parfümlerini kişiselleştirebiliyor.