Elinizdeki ürünlerle de göz alıcı bir makyaj masasına kavuşmanız artık mümkün.

Makyaj masası bir kadının en önemli detaylarından biridir. Hele de bu kadın için bakımlı olmak ön planda yer alıyorsa. Makyaj masası genel görünüm itibariyle farklı pek çok şekilde olabilir. Yatak odanıza güzellik katan bu detay için en önemli kriter kullanım açısından size ne kadar kolaylık sağladığıdır. Makyajın kadınlar üzerinde terapi gücünün olduğu aşikar. Bu terapinin doğru bir alanda gerçekleşmesi ise ortaya çıkan görüntü üzerinde bir etkiye sahip. Makyaj masası ışığı, malzemelerin kolay ele gelmesi ve daha çok pek açıdan muhteşem makyajın ortaya çıkmasını sağlama niteliğine sahiptir. Her kadın makyaj masasının üzerinin seçkin markalarının ürünleri ve muhteşem parfümler ile dolu olmasını ister. Eğer bunu karşılayacak bir bütçeniz yoksa kendinizi üzmeyin. Elinizdeki ürünlerle de göz alıcı bir makyaj masasına kavuşmanız artık mümkün.







Makyaj masası düzeni

Makyaj masasının olması kadar nasıl düzenlendiği de büyük bir öneme sahip. Tarzınızı yansıtacağınız makyaj masaları ile siz de hem yatak odanızda hem de yaptığınız makyajlarda fark yaratabilirsiniz.



• Makyaj masasının olmazsa olmaz ürünlerinden biri oturma alanıdır. Eğer rahatınıza düşkünseniz rahat bir puf ya da sandalye seçerek makyaj masası başında geçireceğiniz saatleri konforlu bir hale dönüştürebilirsiniz. Eğer yatak odanızda yeriniz dar ise puf seçmeniz çok daha akıllıca olacaktır.



• Eğer sizin için gösteriş önemliyse beyaz ve büyük bir ebatta tercih edeceğiniz makyaj masası sizi bu konuda tatmin edecektir. Tabii ki bu tercihi yaparken mevcut eşyalarınızın da rengini dikkate almalısınız. Eğer odadaki diğer eşyalar da açık bir renk tonuna sahip ise beyaz bir makyaj masası ortam için uygun olabilir. Eşyalarınız koyu renk ise koyu renk seçeceğiniz makyaj masanızı belirgin bir aydınlatma ile ışıl ışıl bir hale dönüştürebilirsiniz.



• Makyaj masanızın üzerinde fazlalık istemiyor olabilirsiniz. Oysa üzerine yerleştireceğiniz şık bir vazo ve içine koyacağınız yapay ya da canlı çiçekler, makyaj masanızın çok daha etkileyici bir görünüme sahip olmasına olanak tanır. Ruhunuza da iyi gelecek olan bu farklılığı mümkün mertebe denemenizde fayda var.



• Makyaj malzemelerinizin ne denli çok olduğu makyaj masası seçiminde büyük bir öneme sahip. Eğer çok fazla detay ürününüz bulunuyorsa çekmeceli makyaj masası seçmek sizin için çok daha doğru bir tercih olacaktır. Böylece ortada dağınık bir görüntüye sebebiyet de vermemiş olacaksınız. Detay ürünlerin çok daha fazla tozlanmaya sahip olacağını unutmayın. Eğer hemen her gün toz alan biri değilseniz çekmecelerinizin içinde saklayacağınız makyaj malzemelerinizin tozlanma ihtimalini de en alt düzeye düşürmüş olacaksınız.



• Eğer dekorasyonunuzun genelinde romantik bir tarz hakimse makyaj masanız mutlaka beyaz renge sahip olmalı ve pufunuzda işlemeler yer almalı. Makyaj masasının kenarında olabilecek taşlar da ayrıca bu romantizmi destekler türden olacaktır.



• Makyaj masasını odanıza yerleştirirken hem ışık hem de görüntüyü dikkate almalısınız. Eğer makyaj masanızın kendisinde yeterli aydınlatma söz konusu ise bu durumda yerinin daha belirleyici olması gerekiyor.







Işıklı makyaj masası

Işıklı makyaj masası doğal görünüme sahip kusursuz makyajlar yapmanın püf noktasıdır. Doğru bir ışık altında yaptığınız makyaj ile gün ışına güvenle çıkmanız mümkün olur. Karanlık bir ortamda yaptığınız makyajda ise aşırıya kaçabilir ve istenmeyen sonuçlar elde edebilirsiniz. Son dönemlerde makyaj masasını ışıklandırmaya dair pek çok yeni teknik gündemde. Siz de içlerinden en estetik bulduğunuzu uygulayarak göz alıcı makyajlara imza atabilirsiniz.



Aynalı makyaj masası

Makyaj masası denildiğinde akla ilk gelen özellik belirgin ve net gösteren bir aynadır. Özellikle aynanın büyük olması hatta yan tarafta çok daha büyük gösteren bir aynanın daha varlığı başarılı bir makyaj için oldukça gereklidir. Makyaj masası seçerken masanın genel görüntüsünün yanı sıra işlevselliğini de ön planda tutmanız bu açıdan oldukça önemlidir.



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