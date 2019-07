Elbette makyaj yapmanın da minik sırları; doğruları, yanlışları var. Unutmayın; küçük detaylar büyük resmi netleştirir.

Derleyen: Gülru İncu



Fondöten

Yapın

Fondöten sürmeden önce cildinizi iyice nemlendirin ya da primer sürün. Eğer fırça kullanırsanız fondötenin cildinize homojen bir şekilde yayılmasına yardımcı olursunuz.

Yapmayın

Nemlendirici kullanmadan fondöten sürmeyin ve cildinizden daha koyu tonları tercih etmeyin.





Aydınlatıcı

Yapın

Aydınlatıcıyı elmacık kemiklerinde, burun kemiğinin üzerinde, çenede ve iki kaş arasında V şekli yaratacak bir açıyla kullanın.

Yapmayın

Eğer yüzünüzün iri gözenekli bir yapısı varsa aydınlatıcıyı elmacık kemiklerinize sürmeyin.





Allık

Yapın

Allık sürerken elmacık kemiklerinden aşağıya inen yatay bir hat kullanın ve allığın elmacık kemiklerinin üzerine çıkmamasına dikkat edin.

Yapmayın

Allık, yanaklarınızın tümüne yayılmamalı. Bu durum, yüzünüzde yaratmak istediğiniz renk dengesini bozar ve allıktan beklediğiniz performansı alamazsınız.





Far

Yapın

Farınızın daha uzun süre dayanması için mutlaka primer kullanın.

Yapmayın

Eğer buğulu göz makyajı yapacaksanız ışıltılı tonlardan uzak durun, çünkü mat tonlar her zaman daha homojen bir geçiş sağlar.





Dudak kremi

Yapın

Dudak kalemi sürerken rujunuzdan bir ton koyu olmasına dikkat edin, böylece dudaklarınız daha belirgin görünür.

Yapmayın

Dudak kalemini kalın bir çizgi halinde sürmeyin.





Kapatıcı

Yapın

Fondöteninizden 1-2 ton daha açık olmasına dikkat edin.

Yapmayın

Cildinize renk düzenleyici sürmeden göz altı kapatıcısı sürmeyin, çünkü koyu halkaların daha belirgin olmasına neden olabilirsiniz.





Kontur

Yapın

Kış aylarında yüzünüzde ışık-gölge oyunları yaratmak için mat bronzlaştırıcılardan yararlanın. Allık sürdüğünüz bölgenin altına, yüzünüzün yanlarına yani üst dudak çizgisiyle burun arasında kalan bölgenin yan tarafına sürün.

Yapmayın

Yaz aylarında kullandığınız ışıltılı bronzlaştırıcıları kış aylarında kullanmayın.





Kaş farı/Kaş kalemi

Yapın

Sarışın ve kumrallar her zaman saç renginden 1-2 ton koyu kaş farı ya da kaş kalemi kullanmalı.

Yapmayın

Esmerler ve buğday tenli olanlar kaşlarını belirginleştirmek için çok koyu ya da siyaha yakın renkleri kullanmamalı. Aşırı kalın kaşlar her zaman yapay bir görüntü oluşturur.





Maskara

Yapın

Maskara sürmeden önce mutlaka kirpik kıvırıcı kullanın ve maskarayı 1-2 hamlede, ince bir tabaka halinde sürmeye özen gösterin.

Yapmayın

Maskarayı abartmadan sürün. Fazla sürülen maskara kirpiklerin yapışmasına ve bu durum da kirpiklerin olduğundan daha ince ve hacimsiz görünmesine neden olur.





Fırça

Yapın

Makyaj fırçanızın temiz olduğundan emin olun, haftada bir kez yıkayın.

Yapmayın

Makyaj fırçanızı başkalarıyla paylaşmayın ve kirli fırçaları kullanmayın.





