Derleyen: Gülru İncu
Fondöten
Yapın
Fondöten sürmeden önce cildinizi iyice nemlendirin ya da primer sürün. Eğer fırça kullanırsanız fondötenin cildinize homojen bir şekilde yayılmasına yardımcı olursunuz.
Yapmayın
Nemlendirici kullanmadan fondöten sürmeyin ve cildinizden daha koyu tonları tercih etmeyin.
Estee Lauder Fondöten 320 TL
Aydınlatıcı
Yapın
Aydınlatıcıyı elmacık kemiklerinde, burun kemiğinin üzerinde, çenede ve iki kaş arasında V şekli yaratacak bir açıyla kullanın.
Yapmayın
Eğer yüzünüzün iri gözenekli bir yapısı varsa aydınlatıcıyı elmacık kemiklerinize sürmeyin.
Maybelline Aydınlatıcı Pudra 47.99 TL
Allık
Yapın
Allık sürerken elmacık kemiklerinden aşağıya inen yatay bir hat kullanın ve allığın elmacık kemiklerinin üzerine çıkmamasına dikkat edin.
Yapmayın
Allık, yanaklarınızın tümüne yayılmamalı. Bu durum, yüzünüzde yaratmak istediğiniz renk dengesini bozar ve allıktan beklediğiniz performansı alamazsınız.
Dior Allık 319 TL
Far
Yapın
Farınızın daha uzun süre dayanması için mutlaka primer kullanın.
Yapmayın
Eğer buğulu göz makyajı yapacaksanız ışıltılı tonlardan uzak durun, çünkü mat tonlar her zaman daha homojen bir geçiş sağlar.
Rimmel Far Paleti 49.99 TL
Dudak kremi
Yapın
Dudak kalemi sürerken rujunuzdan bir ton koyu olmasına dikkat edin, böylece dudaklarınız daha belirgin görünür.
Yapmayın
Dudak kalemini kalın bir çizgi halinde sürmeyin.
Clarins Dudak Kalemi 105 TL
Kapatıcı
Yapın
Fondöteninizden 1-2 ton daha açık olmasına dikkat edin.
Yapmayın
Cildinize renk düzenleyici sürmeden göz altı kapatıcısı sürmeyin, çünkü koyu halkaların daha belirgin olmasına neden olabilirsiniz.
Bobbi Brown Göz Altı Kapatıcısı 180 TL
Kontur
Yapın
Kış aylarında yüzünüzde ışık-gölge oyunları yaratmak için mat bronzlaştırıcılardan yararlanın. Allık sürdüğünüz bölgenin altına, yüzünüzün yanlarına yani üst dudak çizgisiyle burun arasında kalan bölgenin yan tarafına sürün.
Yapmayın
Yaz aylarında kullandığınız ışıltılı bronzlaştırıcıları kış aylarında kullanmayın.
Nars Kontur Allık 265 TL
Kaş farı/Kaş kalemi
Yapın
Sarışın ve kumrallar her zaman saç renginden 1-2 ton koyu kaş farı ya da kaş kalemi kullanmalı.
Yapmayın
Esmerler ve buğday tenli olanlar kaşlarını belirginleştirmek için çok koyu ya da siyaha yakın renkleri kullanmamalı. Aşırı kalın kaşlar her zaman yapay bir görüntü oluşturur.
L'oreal Brow&Eye Polisher Kaş Maskarası 58.99 TL
Maskara
Yapın
Maskara sürmeden önce mutlaka kirpik kıvırıcı kullanın ve maskarayı 1-2 hamlede, ince bir tabaka halinde sürmeye özen gösterin.
Yapmayın
Maskarayı abartmadan sürün. Fazla sürülen maskara kirpiklerin yapışmasına ve bu durum da kirpiklerin olduğundan daha ince ve hacimsiz görünmesine neden olur.
Kiko Milano Maskara 55.95 TL
Fırça
Yapın
Makyaj fırçanızın temiz olduğundan emin olun, haftada bir kez yıkayın.
Yapmayın
Makyaj fırçanızı başkalarıyla paylaşmayın ve kirli fırçaları kullanmayın.
Nascita Allık Fırçası 53.96 TL