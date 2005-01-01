Her sene yeni bir makyaj trendi ile karşı karşıya kalıyoruz. Bunların trendleri de her sene değişiyor. Bazen farklı göz makyajları karşımıza çıkıyor ve bir anda herkes bu makyaj çeşidini kullanmaya başlıyor.

Bazen de değişik renkte bir ruj moda oluyor ve herkes bir anda bu ruju sürmeye başlıyor. Modayı ve yeni çıkan trendleri takip etmek gündemden uzak kalmamak için iyi bir çözüm aslında. Ancak kendi modanızı da kendiniz yaratabilirsiniz. Çeşitli makyaj videoları izleyerek en ince teknikleri öğrenebilir ve herkesten önce farklı bir görünüm oluşturabilirsiniz.



Dudaklarınızda çarpıcı bir gülüş

Dudaklarınızda sıradan bir görünüm oluşturmaktan sıkıldıysanız çarpıcı renkler arasından sie en çok yakışacağını düşündüğünüz rengi seçerek makyajınızı tamamlayabilirsiniz. Bazen makyajlarınızda tek bir ruj kullanarak harika bir görünüm elde edebilirsiniz. İnce dudaklarınız var ise dudaklarınızı daha çarpıcı hale getirmek için internette dolaşan makyaj bloggerlarının yayınladığı tüyolardan yararlanabilirsiniz. Koyu renkli rujlar dudaklarınızın daha kalın gözükmesini sağlayacaktır. Ancak bunları kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Sırf dudaklarınızı kalın göstermek için rujunuzu fazla fazla sürerseniz 3 yaşında bir kızın makyaj deneyimi imajı gibi bir imaj yaratabilirsiniz. Makyaj konusunda yetenekli olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Yine de makyaj konusunda size tüyolar verecek olan hesapları ve videoları inceleyerek fikir edinmekten kaçınmayın.



Fondoten kremleri ve dudak kalemleri yardımıyla dudaklarınızı olduğundan daha farklı şekillere sokabilirsiniz. Kavisli dudaklarınız var ise yuvarlak görünümlü, yuvarlak görünümlü dudaklarınız var ise kavisli görünümlü dudakları elde etmek makyaj hileleri ile çok kolay olacaktır.







Rujlarınızın rengi turuncu, bordo, kırmızı gibi çarpıcı renklerden oluşuyorsa kalan makyaj bölgelerinde daha sade olmanızı öneririz. Ancak gideceğiniz yere göre makyajınızı da istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Siz kendinizi güzel hissettiğiniz sürece dışarıdan nasıl gözüktüğünüzün çok da bir önemi yoktur. Bu nedenle makyajınızda abartıya kaçtığınızı düşünmediğiniz sürece istediğiniz rengi kullanabilirsiniz.



Güzelliğinize güzellik katmak için ise bizler sizlere ancak fikir verebiliriz. Örneğin en mükemmel ruju nasıl sürmeniz gerektiği hakkında bir fikriniz var mı? Eğer bu konu hakkında bir fikir sahibi değilseniz size en mükemmel ruj sürme yönteminin nasıl olacağını anlatabiliriz. İlk olarak dudaklarınıza ufak bir peeling uygulaması yapıyorsunuz ve dudaklarınızdaki çatlamayı gideriyorsunuz. Böylece dudaklarınızda soğuktan veya sıcaktan çatlamalar oluştuysa bunları temizleyerek sürdüğünüz rujun pürüzsüz gözükmesini sağlıyorsunuz. Şeker ve bal ile kolay bir şekilde dudaklarınıza peeling uygulamasını yapabilirsiniz.



Dudaklarınıza yetecek ölçüde şeker ve bal kullanabilirsiniz. Bunları karıştırın ve beş dakika süresince dudaklarınıza çok bastırmadan dairesel hareketlerle uygulayın. Sadece diş fırçanızı kullanarak da dudaklarınıza masaj yapabilirsiniz. Ancak diş fırçanızın kuru olmamasına dikkat edin. Hafif nemli olması peeling uygulamasını yapmanız için yeterlidir.



Peeling işlemini tamamladıktan sonra dudağınız ile aynı tonda olan dudak kalemi ile dudaklarınızın çevresini belirleyin. Çok ince uçlu bir fırçayı alın ve göz altı kapatıcınıza dokundurun. Bu fırçayla dudaklarınızın dış köşesine çok belli olmayacak şekilde kapatıcıyı sürün. Dudaklarınızın şekli istediğiniz gibi olduktan sonra bu şekli takip ederek nemlendirici sürün. Kâğıt mendil ile nemlendiricinin fazlalığını aldıktan sonra şeffaf görünüme sahip bir pudrayı da dudaklarınıza uygulayın. En son işlem olarak da seçtiğiniz renkteki ruju dudaklarınıza sürün.



Allıklarınız ile yüzünüzü renklendirin.

Kemikli bir yüz hattına sahip olmak istiyorsanız ancak yüzünüzün şekli buna müsait değilse çeşitli makyaj hileleri ile bunu sağlayabilirsiniz. Kendi T-ten renginizden daha koyu olacak bir pudrayı kullanarak elmacık kemiklerinizi belirginleştirebilirsiniz. Uygulamayı yaparken başlayacağınız nokta elmacık kemiklerinizin tam üzeri olmalıdır. Elmacık kemiklerinizin altından başlayarak kulak ağız çizgisi üzerinde pudrayı uygulayın. birkaç ton koyu pudraları kullanarak elmacık kemiklerinizi belirginleştirebilirsiniz. Daha sonra da istediğiniz allığı yanaklarınızın üzerine fırça ile dağıtın.







Buğulu gözler

Gri ve siyah tonları makyajda her zaman tercih edilen tonlar arasında yer almaktadır. Dumanlı bakışların kadınlar tarafından tercih edilmediği bir sene dahi yoktur makyaj keşfedilmeye başlandığından beri. Bu tonları illa özel bir yere giderken değil, günlük hayatınızda da tercih edebilirsiniz. Sadece kullanım miktarlarını fazla abartmamak gerekir.



Gündelik hayatta en çok tercih edeceğiniz göz farı renklerinden biri de kahverengi tonları olmalıdır. Bu tonlar da bakışlarınıza harika bir ahenk katacaktır. Alt kirpiklerinizin olduğu yere gözlerinizin rengine uygun olacak şekilde koyu mavi ve mürdüm renklerini de kullanabilirsiniz.



Tırnaklarınız klasik görünümlerden sıkıldıysanız metalik renklerdeki ojeleri kullanmaya başlayabilirsiniz. Metalik aksesuarlar ile desteklendiğinde çok orijinal bir görünüme sahip olmanızı sağlayan bu ojeler ile yepyeni bir tarz yaratmanız mümkün olacak. Farklı oje sürme tekniklerini de öğrenerek tırnaklarınıza kimsede olmayan şekilleri yapabilirsiniz.



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