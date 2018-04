Güzelliğine ve cildine önem veren kadınların tercihi Maybelline ile ışıltınızı hiç kaybetmeyin! Maybelline'in sağlıklı ve kolay temizlenen ürünleriyle cildiniz makyajlıyken bile nefes alır ve doğal güzelliğini yitirmez.

Kadınlar için en önemli şeylerden biri olan güzellikleri için her geçen gün yeni bir ürün çıkıyor. Cilt bakımının yanı sıra makyaj malzemeleri de artık olmazsa olmazlar arasına girdi. Piyasanın en önemli markalarından olan Maybelline ise birbirinden harika ürünleriyle günlük ve gece makyajlarında kadınların koruyucu meleği oldu denilebilir.



Maybelline makyaj malzemeleri

Maybelline makyaj malzemeleri ile tüm makyajınızı eksiksiz tamamlayabilirsiniz. Maybelline’in Superstay 24 saat fondöteni cildinizin gün boyu taze ve doğal hissetmesi için, günlük yaşam koşullarına dayanıklı olarak üretilir. 6 farklı ton seçeneği ile cildinize en uygun tonu yakalayabilirsiniz. Parmak uçlarınızla ya da fırça, sünger gibi malzemelerin yardımıyla kolayca uygulayabileceğiniz harika bir fondöten.

Bir diğer Maybelline fondöten ise Affinitone Fondöten. Superstay 24 saat fondötenden farklı olarak E vitamini içeriği ile cildinizi gün boyu nemlendirerek taptaze tutar. İçeriğindeki özel dokusuyla cildin makyaja rağmen nefes almasına olanak sağlar. Daha doğal ve kusursuz bir sonuç için 7 ton içerisinden cildinize en yakın olanı seçip kullanın.



Maybelline ürün özellikleri

Maybelline eyeliner çeşidi arasından dilediğinizi seçmeniz mümkün. Bu sıralar en çok kullanılanlar ise Colossal Kajal Göz Kalemi ve Studio Gel Liner. İster makyaj konusunda usta olun isterseniz acemi ince uçlarıyla kullanıcıya büyük rahatlık sağlar. Makyajınızın en zor kısmını da bu hayat kolaylaştıran ürünlerle halletmiş olursunuz.

Bir rimelden bekleyeceğiniz her şeyi sunan Lash Sensational Yelpaze Etkili Maskara en çok kullanılan ve kullanılanlar tarafından sevilen Maybelline rimel modeli. Kullanıp beğenenler yelpaze etkili bu rimeli mutlaka henüz kullanmamış olanlara öneriyorlar. Fırçasının iç ve dış taraflarında bulunan kıllar iki ayrı etkiyi tek bir maskaraya sığdırmış. İç fırçasıyla kirpik köklerine ulaşabilir, en kısa kirpiklerin bile ortaya çıkmasını sağlar. Dış fırçası ise dış kirpiklerinizi yakalayabilir ve kirpiklerinize dolgun bir görüntü verebilirsiniz.

Markayı takip edenlerin kaçırmadığı bir diğer rimel ise Falsies Maybelline Push Up Angel Maskara. Kirpiklerinize takma kirpik etkisi yaratmak için bire bir olan bu ürün kirpikleri tarayan ve kıvıran özel bir fırçaya sahip. Kullananların çok sevdiği ve tekrar aldığı bir maskara. Kullanışlı fırçası ve yapısıyla topaklanmayı da engeller.

Makyajda doğallığın önem kazandığı son dönemde Maybelline The Blushed Nudes Far Paleti 12 nude ve pembe tonlu renkleriyle ile gözlerinizde harika bir etki bırakır. İçerisindeki 12 tonun da her kişiye yakışması için özenle hazırlanmış bir paletle karşı karşıyasınız. Maybelline far, mat ve saten tonları içeren bu harika paletiyle makyajınızda harikalar yaratmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyor.

Ruj... Makyajın bitişini simgeler bir nevi. Kadınların ruj konusunda artık daha cesur olduğunu fark etmişsinizdir. Çok keskin, cesaret isteyen renkler Maybelline ruj seçeneklerinde mevcut. Hem de 20 farklı renk çeşidiyle. Color Sensational Loaded Bolds Rujlar en koyudan en açık renge kadar tüm kullanıcıları memnun ediyor. En aykırı tonlarla bile makyajınızı tamamlayıp, kendinize bambaşka bir hava katabilirsiniz. İçerisindeki bal nektarı dudaklarınızı kurutmadan nemlenmesini sağlar.

Kadınların makyaj ile alakalı en nefret ettikleri şeylerden biridir; Göz makyajı temizlemek. Çünkü ne yaparsanız yapın göz makyajını asla tam olarak temizlenmediğini düşünürsünüz. Maybelline İkisi Bir Arada Makyaj Temizleme Losyonu göz makyajınızı temizlemek için mükemmel bir üründür. İçerisindeki 2 ayrı fazı çalkalayarak homojen bir karışım elde ettikten sonra makyajınızdan hemen kurtulabilirsiniz. Pratik ve hızlı bir sonuç elde etmenizi sağlar.

Maybelline sadece cildinizi düşünmekle kalmamış tırnaklarınızı da unutmamış. Jel yapılı sabitleyici formülü ve tam 42 renk seçeneğiyle tırnaklarınızı göz alıcı hale getirir. Dilerseniz tırnaklarınızı aynı rengin farklı tonlarıyla renklendirebilirsiniz.

Gördüğünüz gibi Maybelline makyaj malzemeleri geniş renk seçenekleri ve cildinize uygun yapıdaki ürünleriyle makyaj yapmayı artık eziyet olmaktan çıkarıyor. Birbirinden kullanışlı Maybelline ürünlerle sabahları rahatça makyajınızı yapıp, kendinize de vakit ayırabilirsiniz. Kadınlar sırf bu yüzden güne stres dolu bir vaziyette başlıyorlar. Sadece bununla da kalmıyor makyaj çıkarmaya üşenip ciltlerini bozmak pahasına makyajıyla uyuyan hanımlar da var. Maybelline sizi hem makyaj yaparken hem de makyajınızı çıkarırken yalnız bırakmıyor.